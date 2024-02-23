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أكبر ثعبان في العالم.. غطاسون يسبحون إلى جانب الأناكوندا الخضراء (فيديو)

فيديو
الثعبان
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر غطاسين يسبحون بجانب أكبر ثعبان في العالم.

غطاسون يسبحون إلى جانب الأناكوندا الخضراءاضافة اعلان

وفي التفاصيل.. عثر فريق من المصورين على أكبر ثعبان "أناكوندا" في العالم، بغابة الأمازون المطيرة في الإكوادور.
وحسب "الإندبندنت"، فقد جاء الاكتشاف، في أثناء تصوير فيلم وثائقي للممثل ويل سميث، ليعزّز اكتشافات مثيرة لحيوانات هذا الكوكب.

هكذا تم اكتشاف ثعبان ضخم برأس بحجم إنسان

وبينما كان الفريق، بقيادة البروفسور بريان فراي من جامعة كوينزلاند، في مهمّة لفحص تأثير عمليات التنقيب عن النفط في حيوانات المنطقة، تم اكتشاف ثعبان ضخم برأس بحجم إنسان.

الأناكوندا الخضراء العملاقة 

وينتمي الثعبان لنوع "الأناكوندا الخضراء"، التي تعيش في الإكوادور، ويعد الثعبان هو الأضخم عالميًا، حيث يبلغ طول الثعبان الضخم نحو 8 أمتار ووزنه نحو 200 كيلوجرام.

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