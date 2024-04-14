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أفضل الطرق للاستفادة من الساعات المتبقية في إجازة عيد الفطر

فرحة العيد - اطفال
استمتع بأجواء الإجازة مع أسرتك
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في آخر يوم من إجازة عيد الفطر، ينشغل الكثيرون بالبحث عن الإجابة حول طرق الاستفادة من الساعات المتبقية قبل العودة إلى العمل، وما أفضل الطرق لقضائه مع الأسرة لترك انطباع جيد قبل الانخراط في الأنشطة اليومية المعتادة.اضافة اعلان
وفيما يلي بعض النصائح للاستفادة من آخر يوم من إجازتك والاستعداد الكامل للعودة إلى العمل.

. النوم

النوم أمر بسيط، ولكن من السهل التغاضي عنه. وفقًا لجمعية النوم الأمريكية، فإن 35% من البالغين ينامون أقل من سبع ساعات في الليلة. وقلة النوم المزمنة يمكن أن تسبب كل شيء بدءًا من ارتفاع ضغط الدم وحتى النسيان وزيادة الوزن وانتفاخ الجلد.
خصص يومك الأخير من الإجازة لإعادة شحن طاقتك والحصول على قسط من النوم العميق. 
وهناك خطوات بسيطة يمكنك اتخاذها للحصول على نوم مريح أثناء الليل، بما فيها تجنب تناول الطعام قبل النوم أو إيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية.

. التأمل

اقض اللحظات الأخيرة من وقت فراغك في الاهتمام بعقلك بقدر ما تهتم بجسدك. يمكنك قضاء خمس دقائق أو 50 دقيقة في التأمل، لكن مقدار الوقت ليس بنفس أهمية التوقف مؤقتًا. 
لقد ثبت علميًا أن التأمل يقلل من القلق والتشتت، وهو أحد الأسباب التي تجعلك تحب عطلات نهاية الأسبوع في المقام الأول.

. خذ نفسًا عميقًا

أظهرت الدراسات أن التنفس العميق يمكن أن يريح عضلاتك ويخفض ضغط الدم ويطلق الإندورفين. كما أنه يمنحك التركيز طوال اليوم لجعل يومك الأخير قبل العودة إلى العمل مريحًا وممتعًا وإيجابيًا.

. ركز على نشاط واحد 

في اليوم الأخير من الإجازة، اختر نشاطًا واحدًا ترغب في القيام به، وخصص وقتًا للترفيه والتجول فيه. 

. قم بنزهة

يمكن أن يساعدك المشي المنتظم في الحفاظ على وزن صحي وتحسين حالتك المزاجية وحتى تقوية العظام والعضلات. 

. تناول الغداء مع عائلتك بالخارج 

يمكنك أن تذهب مع عائلتك إلى أحد المطاعم القريبة لتناول طعام الغداء مع أسرتك في أجواء سعيدة، لترك انطباع جيد في آخر يوم من الإجازة.

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