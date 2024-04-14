أفضل الطرق للاستفادة من الساعات المتبقية في إجازة عيد الفطر

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في آخر يوم من إجازة عيد الفطر، ينشغل الكثيرون بالبحث عن الإجابة حول طرق الاستفادة من الساعات المتبقية قبل العودة إلى العمل، وما أفضل الطرق لقضائه مع الأسرة لترك انطباع جيد قبل الانخراط في الأنشطة اليومية المعتادة.

وفيما يلي بعض النصائح للاستفادة من آخر يوم من إجازتك والاستعداد الكامل للعودة إلى العمل.





. النوم



. التأمل



. خذ نفسًا عميقًا



. ركز على نشاط واحد



. قم بنزهة



. تناول الغداء مع عائلتك بالخارج



النوم أمر بسيط، ولكن من السهل التغاضي عنه. وفقًا لجمعية النوم الأمريكية، فإن 35% من البالغين ينامون أقل من سبع ساعات في الليلة. وقلة النوم المزمنة يمكن أن تسبب كل شيء بدءًا من ارتفاع ضغط الدم وحتى النسيان وزيادة الوزن وانتفاخ الجلد.خصص يومك الأخير من الإجازة لإعادة شحن طاقتك والحصول على قسط من النوم العميق.وهناك خطوات بسيطة يمكنك اتخاذها للحصول على نوم مريح أثناء الليل، بما فيها تجنب تناول الطعام قبل النوم أو إيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية.اقض اللحظات الأخيرة من وقت فراغك في الاهتمام بعقلك بقدر ما تهتم بجسدك. يمكنك قضاء خمس دقائق أو 50 دقيقة في التأمل، لكن مقدار الوقت ليس بنفس أهمية التوقف مؤقتًا.لقد ثبت علميًا أن التأمل يقلل من القلق والتشتت، وهو أحد الأسباب التي تجعلك تحب عطلات نهاية الأسبوع في المقام الأول.أظهرت الدراسات أن التنفس العميق يمكن أن يريح عضلاتك ويخفض ضغط الدم ويطلق الإندورفين. كما أنه يمنحك التركيز طوال اليوم لجعل يومك الأخير قبل العودة إلى العمل مريحًا وممتعًا وإيجابيًا.في اليوم الأخير من الإجازة، اختر نشاطًا واحدًا ترغب في القيام به، وخصص وقتًا للترفيه والتجول فيه.يمكن أن يساعدك المشي المنتظم في الحفاظ على وزن صحي وتحسين حالتك المزاجية وحتى تقوية العظام والعضلات.يمكنك أن تذهب مع عائلتك إلى أحد المطاعم القريبة لتناول طعام الغداء مع أسرتك في أجواء سعيدة، لترك انطباع جيد في آخر يوم من الإجازة.