أفضل الطرق للاستفادة من الساعات المتبقية في إجازة عيد الفطر

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في آخر يوم من إجازة عيد الفطر، ينشغل الكثيرون بالبحث عن الإجابة حول طرق الاستفادة من الساعات المتبقية قبل العودة إلى العمل، وما أفضل الطرق لقضائه مع الأسرة لترك انطباع جيد قبل الانخراط في الأنشطة اليومية المعتادة.
وفيما يلي بعض النصائح للاستفادة من آخر يوم من إجازتك والاستعداد الكامل للعودة إلى العمل.
. النومالنوم أمر بسيط، ولكن من السهل التغاضي عنه. وفقًا لجمعية النوم الأمريكية، فإن 35% من البالغين ينامون أقل من سبع ساعات في الليلة. وقلة النوم المزمنة يمكن أن تسبب كل شيء بدءًا من ارتفاع ضغط الدم وحتى النسيان وزيادة الوزن وانتفاخ الجلد.
خصص يومك الأخير من الإجازة لإعادة شحن طاقتك والحصول على قسط من النوم العميق.
وهناك خطوات بسيطة يمكنك اتخاذها للحصول على نوم مريح أثناء الليل، بما فيها تجنب تناول الطعام قبل النوم أو إيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية.
. التأملاقض اللحظات الأخيرة من وقت فراغك في الاهتمام بعقلك بقدر ما تهتم بجسدك. يمكنك قضاء خمس دقائق أو 50 دقيقة في التأمل، لكن مقدار الوقت ليس بنفس أهمية التوقف مؤقتًا.
لقد ثبت علميًا أن التأمل يقلل من القلق والتشتت، وهو أحد الأسباب التي تجعلك تحب عطلات نهاية الأسبوع في المقام الأول.