لا داعي لحفظه.. مواطن يخترع طريقة جديدة لتعلم جدول الضرب (فيديو)

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انتشر فيديو متداول بكثرة على منصة "تيك توك"، يظهر فيه مواطن يُدعى أحمد الزهراني، يشرح فيه كيفية تعلم جدول الضرب بسهولة وبدون حفظه. اضافة اعلان





استخدام اليدين في عمليات الضرب





ضرب أصابع الآحاد في بعضها



معلم يوضح طريقة سهلة لحفظ جدول الضرب.. فضلوه وطبقوه وانشروه وعلموه أبناءكم pic.twitter.com/t64yZj9XLq October 7, 2023

وشرح الزهراني وجهة نظره التي تقوم على استخدام اليدين في عملية الضرب، وقام بتنفيذ عملية ضرب رقم 6 في 7، حيث رفع أصبعًا واحدًا من يد، مع اليد الأخرى كاملة إشارة إلى الرقم 6.ورفع إصبعين من اليد الأخرى مجموعة إلى اليد الكاملة إشارة إلى الرقم 7، وقال إن الأصابع المرفوعة يمثل كل إصبع منها بـ 10، والأصبح المضمومة كل واحد منها بواحد فقط.ثم قام بضرب الأصابع التي تمثل الآحاد في اليدين في بعضها، حيث ضرب 4 أصابع من اليد التي تمثل الرقم في 3 أصابع من اليد التي تمثل الرقم 7 فكان المجموع 12.وبالتالي فإن قيمة الثلاث أصابع المرفوعة تساوي 30، إضافة إلى ناتج ضرب الآحاد في بعضها، يكون النتائج الإجمالي 42.