لا داعي لحفظه.. مواطن يخترع طريقة جديدة لتعلم جدول الضرب (فيديو)

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انتشر فيديو متداول بكثرة على منصة "تيك توك"، يظهر فيه مواطن يُدعى أحمد الزهراني، يشرح فيه كيفية تعلم جدول الضرب بسهولة وبدون حفظه.
وشرح الزهراني وجهة نظره التي تقوم على استخدام اليدين في عملية الضرب، وقام بتنفيذ عملية ضرب رقم 6 في 7، حيث رفع أصبعًا واحدًا من يد، مع اليد الأخرى كاملة إشارة إلى الرقم 6.
استخدام اليدين في عمليات الضرب
ورفع إصبعين من اليد الأخرى مجموعة إلى اليد الكاملة إشارة إلى الرقم 7، وقال إن الأصابع المرفوعة يمثل كل إصبع منها بـ 10، والأصبح المضمومة كل واحد منها بواحد فقط.
ثم قام بضرب الأصابع التي تمثل الآحاد في اليدين في بعضها، حيث ضرب 4 أصابع من اليد التي تمثل الرقم في 3 أصابع من اليد التي تمثل الرقم 7 فكان المجموع 12.
ضرب أصابع الآحاد في بعضها
وبالتالي فإن قيمة الثلاث أصابع المرفوعة تساوي 30، إضافة إلى ناتج ضرب الآحاد في بعضها، يكون النتائج الإجمالي 42.
معلم يوضح طريقة سهلة لحفظ جدول الضرب.. فضلوه وطبقوه وانشروه وعلموه أبناءكم pic.twitter.com/t64yZj9XLq— حقائق مذهلة (@facts444) October 7, 2023