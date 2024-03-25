أسعار العملات في السعودية اليوم الاثنين 25 مارس.. الفرنك السويسري بـ 4 ريالات

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ترصد
صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية،
اليوم الاثنين 25 من مارس، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
سعر
الدولار واليورو مقابل الريالوقد
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 4.07 ريال.
أسعار
العملات الأجنبية اليوم أمام الريالدرهم
إماراتي: 1.0212 ريال
دينار بحريني: 9.9483 ريال
دينار كويتي: 12.1852 ريال
ريال عماني: 9.7403 ريال
ريال قطري: 1.0299 ريال
جنيه إسترليني: 4.7259 ريال
دولار أمريكي: 3.7500 ريال
سعر اليورو: 4.0560 ريال
فرنك سويسري: 4.1748 ريال
تأثير
أسعار العملات في الحركة الاقتصاديةوتتقلب
أسعار وقيمة العملات باستمرار معتمدة على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات
الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.
ويُعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.