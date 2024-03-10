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انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام 2023
بنسبة 0.8% مقارنة بالعام، 2022 حيث شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا قدره 9.0%.
نمو الأنشطة غير النفطية في المملكة بنسبة 4.4%في حين حققت الأنشطة غير النفطية نمًوا بنسبة 4.4% كما
حققت الأنشطة الحكومية ارتفاًعا بنسبة 2.1% وفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء،
وفقًا لـ"الوطن".
وتجدر الإشارة إلى أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تم احتسابها وفق منهجية السلاسل المتحركة لأول مرة والتي تعتبر إحدى توصيات نظام الحسابات القومية 2008 وذلك لعكس النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكثر دقة مقارنة بمنهجية سنة الأساس الثابتة.
كما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4 تريليون ريال في عام 2023 حققت من خلاله أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة إسهام بين الأنشطة بلغت 25.4% تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 15.7% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 9.7%.
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