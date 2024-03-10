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انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام 2023 بنسبة 0.8% مقارنة بالعام، 2022 حيث شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا قدره 9.0%.





نمو الأنشطة غير النفطية في المملكة بنسبة 4.4%

