محافظ البنك المركزي: مؤتمر اتحاد المصارف العربية سيدعم المكتب الإقليمي (فيديو)

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أكد محافظ البنك المركزي، أيمن السياري، على أن تزامن إنشاء مكتب إقليمي لاتحاد المصارف العربية في المملكة مع انعقاد المؤتمر سوف يدعم أعماله.

ما زالت التطورات الاقتصادية والتداعيات السياسية العالمية وحالة عدم اليقين تلقي بظلالها على تطورات السياسة النقدية.





سياسات مالية متشددة





التذبذبات العالية في الأسواق العالمية





انطلاق المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية



فيديو | محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري: تزامن إنشاء مكتب إقليمي لاتحاد المصارف العربية في المملكة مع انعقاد المؤتمر يدعم أعماله #الإخبارية pic.twitter.com/mbcohG5ne6 September 4, 2023

حيث قامت الكثير من البنوك المركزية باتخاذ سياسات نقدية متشددة بهدف كبح الارتفاعات المستمرة في الأسعار.وقد أدت تلك السياسات المتشددة إلى قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي لهذا العام إلى 3%.جاء ذلك مصحوبا بالتذبذبات العالية في الأسواق العالمية والتحديات المتزايدة التي تواجهها الاقتصاديات الناشئة، كما تحتم علينا التحديات الاقتصادية العالمية ضرورة متابعة وتحليل هذه التطورات.من أجل ضمان القدرة بالتعامل مع آثارها وفي الوقت نفسه الاستمرار في تطوير أنظمتنا المالية والمصرفية بما في ذلك التقنيات المالية.وأعلن البنك المركزي، انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة الرياض، اليوم الاثنين.يأتي ذلك برعاية محافظ البنك المركزي السعودي 'ساما' أيمن بن محمد السياري، ويناقش المؤتمر خلال خمس جلسات رئيسة 21 محورًا اقتصاديًا وماليًا، إضافة إلى تنظيم ورشة عمل تقنية.