عالميًا.. انخفاض أسعار الذهب لأدنى مستوى

أ أ

بسبب انحسار مخاوف زيادة التوتر في الشرق الأوسط، انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.





انخفاض أسعار الذهب لأدنى مستوى



أسعار المعادن النفيسة الأخرى



الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية نحو %1.0 إلى 2304.99 دولارات للأوقية، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2318.80 دولارًا للأوقية.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 27.31 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 919.05 دولارًا، في حين نزل البلاديوم 0.1% إلى 1007.58 دولارات.يأتي هذا في وقت تراجع فيه صناع السياسات، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" جيروم باول، الأسبوع الماضي عن تقديم أي توجيهات بشأن الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن السياسة النقدية يجب أن تكون تقييدية لفترة أطول.فيما تترقب الأسواق أيضًا صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس هذا الأسبوع، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأمريكي.