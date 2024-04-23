الثلاثاء، 14 شوال 1445 ، 23 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عالميًا.. انخفاض أسعار الذهب لأدنى مستوى

الذهب - اسعار الذهب - ارتفاع
أسعار الذهب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بسبب انحسار مخاوف زيادة التوتر في الشرق الأوسط، انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.اضافة اعلان

انخفاض أسعار الذهب لأدنى مستوى

 وتراجع الذهب في المعاملات الفورية نحو %1.0 إلى 2304.99 دولارات للأوقية، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2318.80 دولارًا للأوقية.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 27.31 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 919.05 دولارًا، في حين نزل البلاديوم 0.1% إلى 1007.58 دولارات.

الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة

يأتي هذا في وقت تراجع فيه صناع السياسات، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" جيروم باول، الأسبوع الماضي عن تقديم أي توجيهات بشأن الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن السياسة النقدية يجب أن تكون تقييدية لفترة أطول.
فيما تترقب الأسواق أيضًا صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس هذا الأسبوع، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأمريكي.

اقرأ أيضا

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 22 إبريل.. عيار 22 يُسجل 263 ريالًا

تراجع أسعار النفط عند افتتاح التعاملات الآسيوية

بدء الاشتراك في إصدار أبريل لـ منتج صح الادخاري.. التفاصيل

وزير المالية: التحديات الجيوسياسية لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي (فيديو)

مع جهات حكومية.. منشآت" تُطلق أسبوع الابتكار 2024

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الذهب - ارتفاع اسعار الذهب 9:26 ص الخميس، 18 أبريل 2024

سعر جديد.. الذهب يرتفع ويُمحي ضغوط احتمالات بقاء أسعار الفائدة بأمريكا

الذهب - اسعار الذهب - ارتفاع 9:56 ص الثلاثاء، 16 أبريل 2024

مخاوف جيوسياسية.. أسعار الذهب ترتفع وتقترب من مستوى قياسي جديد

أسعار الذهب 10:33 ص الإثنين، 15 أبريل 2024

رقم قياسي.. ارتفاع أسعار الذهب بسبب التوتر بالشرق الأوسط

أسعار الذهب 4:07 م الجمعة، 05 أبريل 2024

مجددًا.. الذهب يرتفع ويقترب من تسجيل ثالث صعود عالمي في أسبوع