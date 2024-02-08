سوق الأسهم يحقق مكاسب قوية في 2023، فما الذي ينتظره في عام 2024؟

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حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب أثارت الاعجاب مع نهاية عام 2023، حيث أغلق العام مرتفعًا بنحو 26% تقريبًا على أساس سنوي، وعلى حافة الوصول لمستويات جديدة هي الأعلي على الإطلاق في 2024.

في عامي 2021 و 2022 جعلت تداعيات وباء كوفيد 19 العامين مضطربين بشكل خاص بالنسبة للمستثمرين، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 19% في عام 2022 متأثرًا بالتضخم الجامح والارتفاع السريع في أسعار الفائدة ومخاوف الركود، وكان هذا أسوأ أداء سنوي له منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

ومع ذلك، فإن الركود الذي توقعه العديد من الاقتصاديين لعام 2023 لم يتحقق قط، وانتعش مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بقوة خلال العام، مدفوعًا بتباطؤ التضخم والإثارة حول الذكاء الاصطناعي وتوقع تخفيضات أسعار الفائدة، وأنهى المؤشر القياسي العام بتسعة أسابيع متتالية من المكاسب في أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ عام 2004، يعتقد أغلب خبراء السوق أن سوق الأسهم على ما يبدو أنه مهيأ لعام آخر مثير.



ما هي العوامل التي سيكون لها تأثير على أسواق الأسهم في 2024؟

سوق العمل في الولايات المتحدة

التضخم

تعامل البنك الاحتياطي الفيدرالي مع أسعار الفائدة

الانتخابات الرئاسية في 2024

تقلبات القطاع المالي

فيما يلي ثلاثة توقعات لسوق الأسهم لعام 2024:

1 .سيرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 10% في عام 2024:

2 .سوف يتفوق قطاع التكنولوجيا على مؤشر ستاندرد آند بورز 500

3 .سوف تصبح ميكروسوفت الشركة الأكثر قيمة في العالم:

ما الذي يجب على المستثمرين فعله في 2024؟