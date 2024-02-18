تنبيه من "أرامكو" حول تغيير ساعات العمل الرسمية في الشركة

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نفت مصادر في شركة أرامكو، ما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تغيير فترة العمل الرسمية في الشركة.





تنبيه أرامكو حول فترة العمل الرسمية بالشركة



استحداث خيار جديد لساعات العمل اليومية



تحقيق المرونة مع المحافظة على استمرارية العمل



وأكدت مصادر بـ"أرامكو"، أن فترة العمل الرسمية في الشركة ستستمر بدءًا من الساعة السابعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وفقًا لـ "اليوم".وأشارت المصادر إلى أنها استحدثت خيارًا جديدًا في بعض مناطق أعمالها يتيح لبعض الموظفين إمكانية البدء عند الساعة الـ 8 صباحا وحتى الـ5 عصرًا.وبررت المصادر الخيار الجديد، بأنه جاء وفق التنظيمات الإدارية اللازمة التي تحقق مزيدًا من المرونة مع المحافظة على استمرارية الأعمال بالشكل المطلوب.