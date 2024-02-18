الأحد، 08 شعبان 1445 ، 18 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه من "أرامكو" حول تغيير ساعات العمل الرسمية في الشركة

أرامكو4
شركة أرامكو
أ أ
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نفت مصادر في شركة أرامكو، ما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تغيير فترة العمل الرسمية في الشركة.اضافة اعلان

تنبيه أرامكو حول فترة العمل الرسمية بالشركة

وأكدت مصادر بـ"أرامكو"، أن فترة العمل الرسمية في الشركة ستستمر بدءًا من الساعة السابعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وفقًا لـ "اليوم".

استحداث خيار جديد لساعات العمل اليومية

وأشارت المصادر إلى أنها استحدثت خيارًا جديدًا في بعض مناطق أعمالها يتيح لبعض الموظفين إمكانية البدء عند الساعة الـ 8 صباحا وحتى الـ5 عصرًا.

تحقيق المرونة مع المحافظة على استمرارية العمل

وبررت المصادر الخيار الجديد، بأنه جاء وفق التنظيمات الإدارية اللازمة التي تحقق مزيدًا من المرونة مع المحافظة على استمرارية الأعمال بالشكل المطلوب.

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