بقيمة 707 ملايين ريال .. المملكة تسجل 793 صفقة عقارية في يوم واحد

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سجلت المملكة 793 صفقة عقارية، اليوم الأحد ، بقيمة إجمالية بلغت 707 مليون ريال على مساحة متداولة بلغت 4.3 مليون متر مكعب.
الرياض في المقدمة:
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وفي الرياض، تم تسجيل 214 صفقة عقارية، بقيمة 307 ملايين ريال.
الأحياء الأكثر تداولا:
وجاءت الأحياء الأكثر تداولا على مستوى المملكة اليوم كالتالي:
بدر - الرياض بعدد عمليات 12 عملية
لبن - الرياض بعدد عمليات 11 عملية
عريض - الرياض بعدد عمليات 11عملية
المرحلة الثانية:
في وقت سابق، أكملت الهيئة العامة للعقار استعداداتها لبدء أعمال المرحلة الثانية من "السجل العقاري"، اليوم الأحد، في العاصمة الرياض التي تشمل سبعة أحياء.
وشملت المرحلة أحياء (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار) كثاني المناطق المستفيدة من السجل العقاري في الرياض بعد حي الفلاح.
العقار أساسًا لتسجيل الملكيةوأوضحت الهيئة أنَّ "السجل العقاري" هو نظام لتسجيل العقارات يجعل العقار أساسًا لتسجيل الملكية والحقوق العقارية الأخرى المترتبة عليه.
ويبدأ التسجيل بإعداد صحيفة في السجل العقاري تتضمن رقم العقار واسم مالكه وأوصافه، من حيث نوعه وموقعه ومساحته وحدوده وأبعاده، وما له من حقوق، وما عليه من التزامات، وما يطرأ عليه من تصرفات، وما يترتب عليه من حقوق للغير.
أعلى درجات الموثوقيةموكدة أن هذا النظام يمنح الملكيات العقارية أعلى درجات الموثوقية وتستفيد منه كافة أنواع العقارات السكنية، والتجارية، والزراعية، والصناعية، إضافة إلى جميع العقارات الحكومية.
وأكملت شركة "السجل العقاري" الجهة المنفذة للتسجيل استعداداتها التقنية ورفع جاهزية المنصة الإلكترونية الموحدة للتسجيل، وجاهزية مركز خدمة العملاء.
تركيب اللوحات التعريفية والإرشاديةإضافة إلى الانتهاء من تركيب اللوحات التعريفية والإرشادية في الأحياء المستفيدة، إضافة إلى جاهزية المسجلين العقاريين للقيام بأعمال التسجيل من خلال منصة التسجيل العيني.
فيديو | الأحياء الأكثر تداولا في عدد الصفقات العقارية على مستوى المملكة خلال يوم#البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/UkIc3dt95K— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) October 29, 2023