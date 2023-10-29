بقيمة 707 ملايين ريال .. المملكة تسجل 793 صفقة عقارية في يوم واحد

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سجلت المملكة 793 صفقة عقارية، اليوم الأحد ، بقيمة إجمالية بلغت 707 مليون ريال على مساحة متداولة بلغت 4.3 مليون متر مكعب.





الرياض في المقدمة: اضافة اعلان



الأحياء الأكثر تداولا:



المرحلة الثانية:



العقار أساسًا لتسجيل الملكية



أعلى درجات الموثوقية



تركيب اللوحات التعريفية والإرشادية



وفي الرياض، تم تسجيل 214 صفقة عقارية، بقيمة 307 ملايين ريال.وجاءت الأحياء الأكثر تداولا على مستوى المملكة اليوم كالتالي:بدر - الرياض بعدد عمليات 12 عمليةلبن - الرياض بعدد عمليات 11 عمليةعريض - الرياض بعدد عمليات 11عمليةفي وقت سابق، أكملت الهيئة العامة للعقار استعداداتها لبدء أعمال المرحلة الثانية من "السجل العقاري"، اليوم الأحد، في العاصمة الرياض التي تشمل سبعة أحياء.وشملت المرحلة أحياء (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار) كثاني المناطق المستفيدة من السجل العقاري في الرياض بعد حي الفلاح.وأوضحت الهيئة أنَّ "السجل العقاري" هو نظام لتسجيل العقارات يجعل العقار أساسًا لتسجيل الملكية والحقوق العقارية الأخرى المترتبة عليه.ويبدأ التسجيل بإعداد صحيفة في السجل العقاري تتضمن رقم العقار واسم مالكه وأوصافه، من حيث نوعه وموقعه ومساحته وحدوده وأبعاده، وما له من حقوق، وما عليه من التزامات، وما يطرأ عليه من تصرفات، وما يترتب عليه من حقوق للغير.موكدة أن هذا النظام يمنح الملكيات العقارية أعلى درجات الموثوقية وتستفيد منه كافة أنواع العقارات السكنية، والتجارية، والزراعية، والصناعية، إضافة إلى جميع العقارات الحكومية.وأكملت شركة "السجل العقاري" الجهة المنفذة للتسجيل استعداداتها التقنية ورفع جاهزية المنصة الإلكترونية الموحدة للتسجيل، وجاهزية مركز خدمة العملاء.إضافة إلى الانتهاء من تركيب اللوحات التعريفية والإرشادية في الأحياء المستفيدة، إضافة إلى جاهزية المسجلين العقاريين للقيام بأعمال التسجيل من خلال منصة التسجيل العيني.