الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بقيمة 707 ملايين ريال .. المملكة تسجل 793 صفقة عقارية في يوم واحد

عقارات
العقارات
أ أ

سجلت المملكة 793 صفقة عقارية، اليوم الأحد ، بقيمة إجمالية بلغت 707 مليون ريال على مساحة متداولة بلغت 4.3 مليون متر مكعب.

الرياض في المقدمة:اضافة اعلان


وفي الرياض، تم تسجيل 214 صفقة عقارية، بقيمة 307 ملايين ريال.

الأحياء الأكثر تداولا:


وجاءت الأحياء الأكثر تداولا على مستوى المملكة اليوم كالتالي:

بدر - الرياض بعدد عمليات 12 عملية 

لبن - الرياض بعدد عمليات 11 عملية

عريض - الرياض بعدد عمليات 11عملية

المرحلة الثانية:


في وقت سابق، أكملت الهيئة العامة للعقار استعداداتها لبدء أعمال المرحلة الثانية من "السجل العقاري"، اليوم الأحد، في العاصمة الرياض التي تشمل سبعة أحياء.
وشملت المرحلة أحياء (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار) كثاني المناطق المستفيدة من السجل العقاري في الرياض بعد حي الفلاح.

العقار أساسًا لتسجيل الملكية

وأوضحت الهيئة أنَّ "السجل العقاري" هو نظام لتسجيل العقارات يجعل العقار أساسًا لتسجيل الملكية والحقوق العقارية الأخرى المترتبة عليه.
ويبدأ التسجيل بإعداد صحيفة في السجل العقاري تتضمن رقم العقار واسم مالكه وأوصافه، من حيث نوعه وموقعه ومساحته وحدوده وأبعاده، وما له من حقوق، وما عليه من التزامات، وما يطرأ عليه من تصرفات، وما يترتب عليه من حقوق للغير.

أعلى درجات الموثوقية

موكدة أن هذا النظام يمنح الملكيات العقارية أعلى درجات الموثوقية وتستفيد منه كافة أنواع العقارات السكنية، والتجارية، والزراعية، والصناعية، إضافة إلى جميع العقارات الحكومية.
وأكملت شركة "السجل العقاري" الجهة المنفذة للتسجيل استعداداتها التقنية ورفع جاهزية المنصة الإلكترونية الموحدة للتسجيل، وجاهزية مركز خدمة العملاء.

تركيب اللوحات التعريفية والإرشادية

إضافة إلى الانتهاء من تركيب اللوحات التعريفية والإرشادية في الأحياء المستفيدة، إضافة إلى جاهزية المسجلين العقاريين للقيام بأعمال التسجيل من خلال منصة التسجيل العيني.

اقرأ أيضا

البنك المركزي السعودي 3
6:04 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

"ساما" تدعو ذوي الحقوق القائمة للمراجعة.. وتلغي ترخيص شركة تعمل في وساطة التأمين

اسعار الأسهم1
4:53 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

مكاسب سوق الأسهم مستمرة.. ارتفع 73.91 وأغلق عند 10482.85 نقطة

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف
2:05 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

وزير الصناعة: توطين صناعة الإنسولين في المملكة بنسبة 90% (فيديو)

الفحص المهني للعمالة
11:53 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

120 ألف عامل يخضعون للفحص المهني في 50 مركزًا

اقرأ أيضا

أسعار العملات اليوم الأحد.. الإسترليني يسجل 4.55 ريال

الذهب يرتفع 3 ريالات.. وعيار 21 يسجل 212 ريالاً

من بينها النفط.. كيف تؤثر الحرب في غزة على الاقتصاد العالمي؟

تفاصيل مشروع مرتقب لمصانع المستحضرات البيطرية في المملكة

534 مليار ريال قيمة الأوراق المالية في سوق الدين بنهاية الربع الثالث

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2023-10-13 at 1.55.35 AM 1:57 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

لن تصدق .. إيرادات سوق النظارات في 12 دولة خلال عام

WhatsApp Image 2023-10-12 at 6.35.46 PM 6:40 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

مختص: انخفاض ملحوظ في أسعار الأراضي.. لهذا السبب

WhatsApp Image 2023-10-10 at 1.01.06 AM 1:03 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

أعلى مكاسب .. القيمة السوقية لقطاع التأمين تقفز لـ 70 مليار ريال

صندوق الاستثمارات العامة 7:21 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

الاستثمارات العامة يطلق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية

اقرأ أيضا

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
3:25 م السبت، 28 أكتوبر 2023

"منشآت" تستأنف جولة التجارة الإلكترونية في الأحساء الاثنين المقبل

اقتصاد
8:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

لأول مرة.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار

الشركات الاجنبية
7:10 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الشرط الوحيد لمنح تراخيص العمل في المملكة للشركات الأجنبية

اسعار العملات1
6:09 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أسعار العملات اليوم الجمعة.. اليورو يُسجل 3.97 ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
7:24 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

بعد السجن والغرامة المليونية.. عقوبات أخرى موجعة لمن يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة

عالم الزلازل الهولندي
6:39 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

توقعات جديدة.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير: خذوا حذركم

الجوازات
6:04 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

بعد سقوط كفالته هل يمكن عودة سائق للعمل؟.. توضيح من "الجوازات"

الداخلية الكويتية
5:49 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

فاجأ الجميع.. الداخلية الكويتية تتخذ قرارا بشأن إلغاء إقامة العمالة المنزلية

حساب المواطن
5:25 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

هل يتأثر الاستحقاق الشهري لدعم المواطن بعدم إدراج الأقساط العقارية؟

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
5:10 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيًا بوزيري خارجية إسبانيا وسريلانكا