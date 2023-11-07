511 مليار ريال مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد المملكة

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يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في الاقتصادي السعودي بنحو 511 مليار ريال بحلول عام 2030، حسب تقرير استشاري حديث.

وأشار التقرير إلى أن مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ترتفع إلى 15.7 تريليون دولار. اضافة اعلان





مخاوف حول تأثير الذكاء الاصطناعي





تغيير صناعة العلاقات العامة





التركيز على المهام الأكثر تحدياً



وقال التقرير: رغم المخاوف المتزايدة بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي في صناعة العلاقات العامة، إلا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي حققت كثيرًا من الفوائد لهذه المهنة.داعيا متخصصي العلاقات العامة إلى مواكبة الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في العالم، وتعلم مهارات استخدام أدواته، وبرامجه.وسلّط التقرير الضوء على كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي لصناعة العلاقات العامة، والمزايا والفرص التي يوفرها لهذه الصناعة، واستخدام ممارسي العلاقات العامة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.وأشار التقرير إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تُمكّن من تحسين تجربة المستخدم؛ حيث تقوم بتنفيذ مجموعة متنوعة من المهام، مثل: الرد على استفسارات العملاء، وجدولة المواعيد، وإجراء المقابلات.ويتيح الفرصة لممارسي العلاقات العامة للتركيز على المهام الأكثر تحديًا التي تتطلب مشاركة بشرية كبيرة، مثل: تطوير الاستراتيجيات، والاتصالات الإعلامية.وأوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي يقدّم لصناعة العلاقات العامة العديد من المزايا، ومنها: تحسين الكفاءة والإنتاجية، وتحليل كميات كبيرة من البيانات.