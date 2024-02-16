بالأرقام.. إنتاج البصل المحلي والعالمي وأسباب ارتفاع سعره بالمملكة

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قال الكاتب الدكتور بدر بن سعود، إن المملكة ليست ضمن العشرة الكبار في إنتاج البصل، وتستورد قرابة 55% من احتياجها، ولا تنتج أراضيها، وفق إحصاءات 2022، إلا 45% من حجم الاستهـلاك الداخلي.





315 ألف طن حجم الإنتاج المحلي من البصل



ارتفاع الأسعار ووقف الإنتاج في الدول الرئيسة



الإنتاج العالمي من البصل 59 مليون طن سنويًا



الخليج يستورد 83% من احتياجاته الغذائية



وأكد الكاتب في مقال منشور في صحيفة الرياض أمس، ويبلغ حجم إنتاج البصل المحلي 310 آلاف طن في 2022، لكن هذه الأرقام أقل بكثير هذا العام، لأن زراعة البصل المحلي في عام 2023 كانت محدودة.وأشار الكاتب إلى إن اتحـــاد الغرف أكد على أن ارتفاع أسعـار البصل يمثل مشكلة عالمية، وأنها لا تخص السوق السعودي الذي زادت الأسعار فيه بنسبة 400%، أو بما يزيد عن ثمانية أضعاف.وتابع: ويعود ارتفاع الأسعار إلى توقف الإنتاج في الدول الرئيسة المُصدّرة للبصــل، كالصين والهنـــد ومصر وباكستان، وبدرجة أقل اليمن التي تهم المملكة أكثر من غيرها.ويرى الكاتب عدم اهتمام المزارعين المحليين بزراعة البصل في العام السابق لتراجع أسعاره، ولأن تكاليف إنتاجه تفوق قيمته السوقية، ولعدم وجود دعم أو استثمار حكومي في هذه السلعة الإستراتيجية.ويصل الإنتاج العالمي من البصل، في الأحوال المثالية إلى 59 مليون وستمائة ألف طن سنويًا، وتأتي الصين في صدارة منتجيه المؤثرين عالميـًا، بإنتاجها لوحدها ثلث محصول العالم السنوي.وقال إن البصل يعتبر من أقدم المحاصيل الزراعية التي عرفها الناس، ويعود تاريخ زراعته إلى خمسة آلاف عام قبل الميلاد، وقد زرع للمرة الأولى في أواسط آسيا.وأضاف، تستورد دول الخليج بما فيها المملكة، واستنادًا لإحصاءات الأمم المتحدة، 83% من احتياجاتها الغذائية، وتصنف باعتبارها الأولى في العالم في استيراد الأغذية الأساسية.وتابع ، تصل الفجوة الغذائية للبصل في المملكة إلى 55%، ولا بد من تجسيرها، وتوطين إنتاجه وتحفيز المزارعين على زراعته، أو تأجير أو امتلاك أراضي لزراعة البصل في الخارج بمعرفة شركات سعودية، نظرًا لندرة الأراضي الصالحة للزراعة، ومحدودية المياه المتجددة.