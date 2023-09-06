الخميس، 22 صفر 1445 ، 07 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

إقتصاد المملكة يشهد حالة إزدهار ونمو

صندوق النقد الدولي يُشيد بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة

صندوق النقد
تقرير صندوق النقد الدولي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة وأصدر تقريراً إيجابياً عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة، أكد خلاله أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو.اضافة اعلان
وقال إن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030.


تسارع وتيرة التحول الرقمي

وأشار الصندوق إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ونوه التقرير إلى جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، منوهًا إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7%.


تراجع معدلات البطالة

وأشار إلى تراجع معدلات البطالة بين المواطنين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ حيث انخفضت إلى 8%، منوها ببلوغ مشاركة المرأة في سوق العمل مستوى قياسيا وصل إلى نحو 37%.
وأثنى التقرير على جهود المملكة لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه تم احتواؤه عبر الدعم المحلي ووضع سقف لأسعار عدد من المنتجات، وقوة الدولار الأمريكي.


دفع رامج التنوع الاقتصادي

لافتاً إلى أنه على الرغم من ارتفاع متوسط المؤشر في أوائل عام 2023م إلى 3.4%، إلا أنه انخفض مرة أخرى إلى 2.8% في مايو 2023م.
وأكّد التقرير أن استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 يمثل تقدماً في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعاً استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9% في عام 2023م.

اقرأ أيضا

الفواكه
3:47 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

دولة عربية وحيدة ضمن قائمة الأفضل عالميًا في إنتاج الفواكه

IMG-20230906-WA0011
7:46 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

انخفاض مبيعات شركات الأسمنت إلى 4 ملايين طن

Screenshot_2023-09-06-17-32-52-91_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
5:49 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

مختص في الطاقة يكشف عن علاقة غير صحية بين الطلب والأسعار

اسعار الاسهم
4:57 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

تراجع مؤشرة الأسهم 113 نقطة بعد تداولات بقيمة 6 مليارات ريال

اقرأ أيضا

وزير المالية:: اقتصاد المملكة نجح في مواجهة التحديات والمحافظة على الاستدامة المالية

النقد الدولي: انخفاض البطالة في المملكة إلى أدنى مستوى تاريخي لها

"النقل" 4 آلاف ريال غرامة رفض رحلة الأجرة بعد قبولها

"هيئة العقار": إجمالي العقود الموثَّقة في "إيجار" تجاوزت الـ 7 ملايين

"إنفاذ": أكثر من 4.5 مليارات ريال حقوق تم استيفاؤها خلال 6 أشهر

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

العمال
10:49 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

سوق المملكة أسهم في خلق بيئة آمنة للعمالة الأجنبية

دعم الماشريع الصغيرة
10:08 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

خطوات دعم مشروعك الناشيء وتوفير التمويل له

اسعار العملات1
9:43 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأربعاء.. اليورو يسجل 4.03 ريال

اسعار الذهب
9:36 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 214 ريالاً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار المملكة 7
4:49 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على مكة و3 مناطق ورياح متربة بمعظم المملكة

الفواكه
3:47 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

دولة عربية وحيدة ضمن قائمة الأفضل عالميًا في إنتاج الفواكه

منصة مساند
1:33 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

توضيح من منصة مساند بشأن مدة صلاحية تأشيرة استقدام العمالة المنزلية

مواقيت الصلاة
12:50 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

الخميس 22 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

اسعاف
11:56 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما".. مثلية عُمانية تنهي حياتها بطريقة مروعة

إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة
9:08 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

لهذا السبب.. إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة