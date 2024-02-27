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الـ31 عالميًا.. 6.25 مليار ريال فائض مالي في المملكة نتاج التحول الرقمي الحكومي

اقتصاد
برنامج التحول الوطني
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أعلن برنامج التحول الوطني، أن المملكة حققت فائضًا بـ6.25 مليار ريال نتاج التحول الرقمي الحكومي.

 

6.25 مليار ريال فائض نتاج التحول الرقمي الحكومياضافة اعلان

وأكد حسب "عكاظ"، أن نسبة نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية في المملكة بلغت 80.68% حتى عام 2023، حيث إن أكثر من 6000 خدمة حكومة تُقدَّم إلكترونيًا، بنسبة 97% من إجمالي الخدمات الحكومية.
وأكد أن الوفورات المالية الناتجة عن المبادرات الحكومية الرقمية، بلغت 6.25 مليار ريال، وذلك منذ عام 2019 وحتى نهاية عام 2023.


المملكة تحقق أعلى نتيجة تاريخية

وأضاف أن مبادرات برنامج التحول الوطني عملت على تسريع التحول الرقمي في المملكة، وتعزيز كافة المُمكِّنات لتصبح إحدى أبرز الدول المنافسة رقميًا في شتى المجالات.
ووفقًا للتقرير السنوي لأبرز إنجازات برنامج التحول الوطني لعام 2023، فقد تقدمت المملكة 12 مرتبة إلى المركز الـ31 عالميًا، وجاءت من أفضل دول العالم في مجالي توفير معلومات الخدمات الحكومية وإتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال.

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