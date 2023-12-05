"الزكاة" تطالب الخاضعين لضريبة الاستقطاع تقديم إقرارات شهر نوفمبر

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طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 من ديسمبر الجاري. اضافة اعلان





غرامة للتأخر عن السداد في المدة المحددة



وسائل التواصل مع الهيئة للاطلاع



ضريبة الاستقطاع تُفرض على الجهات غير المقيمة بالمملكة

