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"الزكاة" تطالب الخاضعين لضريبة الاستقطاع تقديم إقرارات شهر نوفمبر

الاستقطاع
الزكاة والضريبة والجمارك
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طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 من ديسمبر الجاري.اضافة اعلان

غرامة للتأخر عن السداد في المدة المحددة

ودعت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (من هنا) وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

وسائل التواصل مع الهيئة للاطلاع

وقالت "الزكاة والضريبة والجمارك" للمكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
والطريقة الثانية من خلال حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (X)   (@Zatca_Care)أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (من هنا).

ضريبة الاستقطاع تُفرض على الجهات غير المقيمة بالمملكة

وتُفرض ضريبة الاستقطاع على كافة المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة بالمملكة، وذلك وفقًا للأسعار المحددة في المادة الثامنة والستون من نظام ضريبة الدخل والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية.

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