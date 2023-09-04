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خبير: تضخم أسعار المواد الغذائية عالميا سيهبط بشدة في يناير

اسعار المواد الغذائية
تضخم أسعار المواد الغذائية سيهبط بشدة في يناير
أ أ
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قال ألكسندر بومبار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمتاجر (كارفور) للبيع بالتجزئة، إن تضخم أسعار الأغذية في فرنسا من المرجح أن يتراجع بشدة بداية من يناير .
وأردف بومبار في حديثه لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية الفرنسية" بدءا من يناير، ينبغي أن نشهد تراجع مستوى التضخم إلى حد بعيد".


انخفاض التضخم إلى أقل من 10%

وذكر بومبار إنه يتوقع انخفاض تضخم أسعار الأغذية إلى أقل من عشرة بالمئة بكثير ليقترب من خمسة بالمئة.
وأظهرت بيانات أغسطس الصادرة نهاية الأسبوع الماضي، أن تضخم أسعار الأغذية ما يزال عند 11.1 بالمئة على الرغم من نزوله لخامس شهر من الذروة التي بلغها في وقت سابق هذا العام.

تخفيض شراء السلع الأساسية


وحذر بومبار من أن ارتفاع الأسعار يجبر المستهلكين على تقليل السلع الأساسية بصورة كبيرة.
وتوقع أن يظل تضخم أسعار الأغذية في الأعوام المقبلة أكثر ارتفاعا من مستويات مسجلة في العقود المنصرمة بين صفر وواحد بالمئة بسبب المناخ وعوامل جيوسياسية.
وأضاف "أعتقد أن زمن تضخم أسعار الأغذية الصفري قد ولّى".

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