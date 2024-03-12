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استقرار أسعار اللحوم الحمراء في المملكة مع دخول شهر رمضان لهذا السبب

أغنام أسترالية
أغنام أسترالية
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استقرت أسعار اللحوم الحمراء في أسواق المملكة مع دخول شهر رمضان المبارك، وذلك في أعقاب استقبال الشحنة الأولى من الأغنام الأسترالية، التي عادت بعد انقطاع استمر أكثر من 12 عاماً.اضافة اعلان
فيما تشهد الفترة المقبلة استقبال عدد جديد من الشحنات حتى انطلاق موسم الحج، بهدف توفير جميع احتياجات المستهلكين بمختلف شرائحهم، وفقًا لصحيفة "اليوم"

تسهيلات استيراد الأغنام من أستراليا


وكشف رئيس لجنة المواشي في غرفة جدة سابقًا والمختص في استيراد المواشي، سليمان الجابري، إن الطلب يتزايد على اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان المبارك، مما دفع مجموعته إلى الاستفادة من التسهيلات التي وضعتها الدولة للاستيراد من أستراليا، حيث تم استقبال أول باخرة محملة بأكثر من 25 ألف رأس من الأغنام بعد انقطاع أكثر من 12 عاماً.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد استقبال المزيد من الشحنات الأخرى لمواجهة الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء، وتوفير جميع احتياجات المستهلكين من المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين الذين يفدون الى العاصمة المقدسة في هذه الأيام لقضاء شهر رمضان المبارك في رحاب البيت العتيق.

استقرار أسعار المواشي


وأكد أن الأسعار ستشهد المزيد من الثبات والاستقرار في الأيام المقبلة، في ظل حرص الدولة "أيدها الله" على توفير احتياج البلاد من اللحوم الحمراء وفتح باب الاستيراد لدول جديدة لتنويع المصادر وتغطية الطلب المتزايد.
لافتاً إلى أن عودة الاستيراد من أستراليا تأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "يحفظهما الله" على تحقيق الأمن الغذائي.
وعبر عن شكره وتقديره لمعالي وزير المياه والبيئة والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات للتجار لاستيراد المواشي من عدد من دول العالم وتنويع مصادر الاستيراد.
واختتم الجابري بقوله، أنه من المتوقع وصول شحنة باخرة جديدة إلى ميناء جدة الإسلامي محملة بـ25 ألف رأس من المواشي الأسترالية في نهاية رمضان المبارك.

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