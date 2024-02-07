الإحصاء: 95 مليار ريال الصادرات السلعية للمملكة في نوفمبر 2023

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انخفضت الصادرات السلعية للمملكة بنسبة 15.6% فى شهر نوفمبر الماضي، بالمقارنة مع الشهر المماثل من 2022م إذ بلغت قيمتها 95.0 مليار ريال منخفضة عن 112.6 مليار ريال. اضافة اعلان





تراجع الصادرات البترولية بمقدار 17.5 مليار ريال



انخفاض قيمة الصادرات السلعية بنسبة 8.9%



ارتفاع قيمة إعادة التصدير بنسبة 21.8%



ارتفاع واردات شهر نوفمبر 2023 بمقدار 2.4 مليار ريال



اللدائن والمطاط أهم سلع الصادرات غير البترولية



وقالت هيئة الإحصاء إن سبب الانخفاض كان تراجع الصادرات البترولية بمقدار 17.5 مليار ريال وبنسبة 19.4 إذ بلغت قيمتها 72.4 مليار ريال مقابل 89.8 مليار ريال فى نوفمبر 2022م.وانخفضت حصة الصادرات البترولية من إجمالى الصادرات السلعية من 79.8% في شهر نوفمبر 2022م إلى 76.2% في شهر نوفمبر 2023م.وانخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 8.9% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023م وبمقدار 9.3 مليار ريال.سجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير انخفاضًا نسبته 0.7% بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2022م، حيث سجلت 22.6 مليار ريال مقابل 22.8 مليار ريال.وانخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية (لا) تشمل إعادة التصدير بنسبة 5.5 % فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 21.8% بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق.وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير بمقدار 0.6 مليار ريال وبنسبة 2.5 بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023م.وارتفعت الواردات في شهر نوفمبر 2023م بنسبة 3.7 وبمقدار 2.4 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 67.1 مليار ريال مقابل 64.8 مليار ريال في شهر نوفمبر 2022م.وانخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق أكتوبر 2023م بمقدار 6.8 مليار ريال وبنسبة 9.1%.وتعد "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما من أهم سلع الصادرات غير البترولية وشكلت 24.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن شهر نوفمبر 2022م بنسبة 0.7% وبمقدار 0.04 مليار ريال.وجاءت "معدات النقل وأجزاؤها" (تمثل %9.5 من إجمالي الصادرات غير البترولية) في المرتبة الثانية، والتي ارتفعت بنسبة 77.6% بمقدار 0.9 مليار ريال عن شهر نوفمبر 2022م.