ارتفاع التضخم في الكويت بنسبة 3.37 % الشهر الماضي على أساس سنوي

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ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.37 % خلال شهر ديسمبر الماضي من عام 2023 على أساس سنوي.





ارتفاع التضخم في الكويت اضافة اعلان



ارتفاع الأسعار

وأفادت الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت في بيان اليوم، أن معدل التضخم ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 0.30 % على أساس شهري مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.وعزت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، في بيانها اليوم، ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي إلى زيادة أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، لا سيما المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.وأضاف البيان أن الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 4.74 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022، كما ارتفع مؤشر أسعار مجموعة السجائر والتبغ بنسبة طفيفة بلغت 0.22 بالمئة على أساس سنوي.وارتفع مؤشر مجموعة الملبوسات بنسبة 6.72 بالمئة، فيما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات المسكن بنسبة 2.35 بالمئة ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 3.40 بالمئة.وأشار إلى أن مؤشر أسعار مجموعة الصحة ارتفع بنسبة 2.65 بالمئة، في حين شهدت أسعار مجموعة النقل ارتفاعا بنسبة 2.36 بالمئة، كما ارتفعت أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 2.72 بالمئة وارتفع معدل التضخم في مجموعة الترفيه والثقافة بنفس النسبة.في حين ارتفعت أسعار مجموعة التعليم بنسبة 0.88 بالمئة، وارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.39 بالمئة ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 3.70 بالمئة.وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك في شهر ديسمبر، باستثناء الأغذية والمشروبات، سجل ارتفاعا نسبته 2.95 بالمئة على أساس سنوي.