ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 22 يسجل 220 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 21 من نوفمبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في معظم الأسعار. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 240.25 ريال





عيار 21 يُسجل 210.22 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 8,032.16 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,987.36 ريال



وسجل عيار 24 نحو 240.25 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 220.07 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 210.22 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 180.18 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 140.54 ريال.الذهب عيار 24 240.25الذهب عيار 22 220.07الذهب عيار 21 210.22الذهب عيار 18 180.18الذهب عيار 14 140.54وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 8,032.16 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 249,860 ريال.الذهب عيار 24 238.91الذهب عيار 22 218.85الذهب عيار 21 209.05الذهب عيار 18 179.19الذهب عيار 14 139.76وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,987.36 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 248,466.40 ريال.