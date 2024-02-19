7 خطوات ميسّرة .. أمانة منطقة الرياض: إطلاق مراحل إصدار شهادة الامتثال إلكترونياً

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أطلقت أمانة منطقة الرياض مراحل إصدار شهادة الامتثال مجانًا لملاك المباني ومالكي حقوق الانتفاع، بخطوات إلكترونية سهلة وميسّرة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للخدمات البلدية عبر الرابط الآتي: هنـــــا

مراحل إصدار شهادة الامتثال إلكترونياً:



وأوضحت الأمانة بأن الخطوات لإصدار الشهادة تتمثّل في:

1-تسجيل الدخول عبر البوابة.

2- اختيار الخدمات الإلكترونية.

3- تحديد الخدمات البلدية.

4- خدمات الرقابة والامتثال.

5- اختيار طلب إصدار شهادة الامتثال،.

6- ثم اختيار بدء الخدمة بعد الاطلاع على المتطلبات.

7- تعبئة البيانات المطلوبة في الصفحة.



التشوه البصري:

وتهدف الشهادة إلى الإسهام في الحد من التشوّه البصري في المباني التجارية والسكنية والحكومية، للارتقاء بجودة المشهد الحضري في مدينة الرياض، وزيادة الفرص الاستثمارية في المدينة.يذكر أن إطلاق شهادة الامتثال يأتي تماشيًا مع مستهدفات البيئة العمرانية الآمنة، نحو تحقيق متطلبات السلامة، والارتقاء بجودة الحياة، وتوفير بنية تحتية متطورة ومعايير عمرانية ترتقي بالمشهد الحضري، بما يسهم في الوصول إلى مبانٍ نموذجية تعزز جمالية المدينة.