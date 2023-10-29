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مليار ريال صادرات المملكة من الزجاج المصقول آخر 5 سنوات

الزجاج المصقول
صادرات المملكة من الزجاح المصقول
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أعلنت الهيئة العامة أن صادرات المملكة من الزجاج المصقول (المسطّح) بلغت ما قيمته أكثر من مليار ريال خلال الخمس سنوات الماضية (2018-2022م).اضافة اعلان


تراجع الصادرات السلعية

من ناحية أخرى، تراجعت صادرات المملكة السلعية خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 23.4 بالمئة على أساس سنوي.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن قيمة الصادرات السلعية في شهر أغسطس قد بلغت 102.4 مليار ريال سعودي (نحو 27.3 مليار دولار)، مقابل 133.6 مليار ريال في أغسطس 2022.


تراجع الصادرات البترولية بواقع 28.9 مليار

وأرجعت الهيئة انخفاض الصادرات السلعية بسبب تراجع الصادرات البترولية بواقع 28.9 مليار ريال أو بنسبة 27.1 بالمئة، لتسجل 77.9 مليار ريال، مقابل 106.8 مليار ريال في أغسطس 2022.
وعلى أساس شهري، أظهرت بيانات الهيئة ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 11.3 بالمئة في أغسطس بالمقارنة مع شهر يوليو الماضي.


انخفاض الصادرات غير البترولية

وسجلت الصادرات غير البترولية "تشمل إعادة التصدير" انخفاضًا بنسبة 8.6% عن شهر أغسطس 2022م، حيث سجلت 24.5 مليار ريال مقابل 26.8 مليار ريال في يوليو الماضي.
وقد انخفضت الصادرات غير البترولية "باستثناء إعادة التصدير" إلى 21.8 % فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 57.5 % في نفس الفترة.


ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية

كما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية "تشمل إعادة التصدير" بمقدار 2.7 مليار ريال، وبنسبة 12.2% بالمقارنة مع شهر يوليو 2023م.

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