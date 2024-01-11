عاجل.. خطوات تسجيل الدخول على بوابة عين التعليمية للطلاب وأولياء الأمور

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بوابة عين التعليمية، هي بوابة إلكترونية موجهة لطلاب المراحل التعليمية المختلفة في المملكة، حيث توفر خيارات مختلفة للتعلم عن بعد للطلاب من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة الثانوية العامة. اضافة اعلان

وأتاحت وزارة التعليم، فرصة تسجيل الدخول للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، بهدف الوصول إلى الخدمات المخصصة لتحسين عملية التعلم وتوفير المعلومات الضرورية.

وتتيح بوابة عين التعليمية، الوصول إلى نسخ إلكترونية من المقررات الدراسية، والاستفادة من شروح توضيحية تُسهّل فهم هذه المقررات.





خطوات تسجيل دخول الطلاب على بوابة عين التعليمية



خطوات تسجيل دخول أولياء الأمور على بوابة عين التعليمية

