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عاجل.. خطوات تسجيل الدخول على بوابة عين التعليمية للطلاب وأولياء الأمور

بوابة عين 2
بوابة عين
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بوابة عين التعليمية، هي بوابة إلكترونية موجهة لطلاب المراحل التعليمية المختلفة في المملكة، حيث توفر خيارات مختلفة للتعلم عن بعد للطلاب من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة الثانوية العامة.اضافة اعلان
وأتاحت وزارة التعليم، فرصة تسجيل الدخول للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، بهدف الوصول إلى الخدمات المخصصة لتحسين عملية التعلم وتوفير المعلومات الضرورية.
وتتيح بوابة عين التعليمية، الوصول إلى نسخ إلكترونية من المقررات الدراسية، والاستفادة من شروح توضيحية تُسهّل فهم هذه المقررات.

 خطوات تسجيل دخول الطلاب على بوابة عين التعليمية

يمكن للطلاب تسجيل الدخول إلى البوابة عبر اتباع الخطوات التالية:
1 - زيارة الموقع الرسمي لبوابة عين التعليمية (من هنا).
2 - النقر على الصورة المتعلقة بهيئة الطلاب.
3 - النقر على الرمز في أعلى الزاوية اليسرى للشاشة.
4 - اختيار “تسجيل الدخول”.
5 - إدخال رقم الهوية الوطنية.
6 - أو رقم الإقامة في الحقل المخصص.
7 - إدخال كلمة المرور في الحقل المخصص.
8 - النقر على "تسجيل الدخول".

خطوات تسجيل دخول أولياء الأمور على بوابة عين التعليمية

يُمكن لأولياء الأمور تسجيل الدخول إلى البوابة باتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لبوابة عين التعليمية (من هنا).
- اختيار هوية ولي الأمر من الشخصيات المعروضة.
- النقر على الرمز الموجود في الزاوية العليا اليسرى للشاشة.
- اختيار خيار “تسجيل الدخول”.
- إدخال رقم هوية المستخدم.
- إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.
- الضغط على "تسجيل الدخول".

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