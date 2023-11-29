الأربعاء، 15 جمادى الأولى 1445 ، 29 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. انتهت مدة استبعاده من المملكة هل يمكنه العودة على نفس الكفيل؟

-الجوازات ..
الجوازات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المتابعين بعد انتهاء مدة الاستبعاد من المملكة وهل بإمكانه العودة أم لا.
اضافة اعلان

شروط الاستبعاد من المملكة:


قال المستفيد: "انتهت مدة الثلاث سنوات الاستبعاد من المملكة  هل يمكن الرجوع للمملكة على نفس الكفيل أم كفيل آخر".

وأضافت الجوازات ردا على ذلك: "تنص التعليمات على من خرج ولم يعد يمنع الدخول لمدة ٣ سنوات، وتحسب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة، ويتم الإعتماد على التقويم الهجري".




خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين

في وقت سابق، أتاحت المديرية العامة للجوازات، إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر الكترونيًا توفيراً للوقت والمجهود على المقيمين بالمملكة.



ويمكن اتباع خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين عبر منصة أبشر، كما هو موضح أدناه لتمديد التأشيرة إلكترونيا:

- الدخول على منصة أبشر  وتسجيل الدخول كمستخدم.

- ثم اختيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة

- أخيرا اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

- يلي ذلك إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بتأشيرة الزيارة.




  أيضا يمكن تمديد تأشيرة الزيارة أكثر من مرة، على ألا يتعدى مجموع مدد التمديد 6 أشهر أي ما يعادل 180 يوما، ويستثنى من ذلك أصحاب الجنسية السورية.

تكون فترة التمديد هي نفسها مدة التأشيرة الأساسية.

الشخص الذي يمكنه تقديم طلب تمديد التأشيرة هو صاحب الزيارة فقط.

يمكن تمديد التأشيرة قبل ستة أيام من انتهائها، وبعد ثلاثة أيام من الانتهاء فقط، وبعد تلك المدة لا يمكن التمديد. تفاعلت الجوازات مع سؤال مستفيدة بشأن انتهاء مدة تأشيرة الخروج والعودة الخاصة بالعاملة المنزلية وهي خارج المملكة.




تأشيرة خروج وعودة:



وقالت المستفيدة: "أنا عندي عاملة سويت لها تأشيرة خروج وعودة وانتهت وهي برا المملكة وجددت التأشيرة من جديد هل أحجز للعامل وأخليه يجي ولا باقي أي شيء ثاني علما بأني جددت الإقامة".

وردا على ذلك، أضافت الجوازات: "بإمكانك تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل".

اقرأ أيضا

المرور
10:50 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

خطوات التنازل عن ملكية سيارة عبر منصة أبشر 1445 .. الشروط والمستندات

الهيئة العامة لعقارات الدولة
9:59 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

فرص وظائف
8:41 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

"تنمية" يعلن عن وظائف إدارية وقانونية وتقنية وهندسية بمدينة الرياض

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
7:18 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

للمواطنين فقط.. وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

اقرأ أيضا

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تعطل الموقع

"المواصفات والمقاييس" تعلن عن فتح باب التوظيف للعمل في عدة مجالات

لكافة المؤهلات.. وظائف شاغرة بالمعهد التقني لخدمات البترول

الصحة الفلسطينية: 35 ألف جريح بحاجة إلى العلاج

بكل سهولة.. خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة أبشر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 6:25 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

شروط استحقاق دعم حساب المواطن 1445

الموارد البشرية 8:01 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. شروط وطريقة الحصول على إعانة التأهيل الشامل 1445

الضمان الاجتماعي المطور 5:28 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

موعد وطريقة معرفة أهلية الضمان الاجتماعي 1445

جواز السفر الجديد 5:31 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

هل يمكن السفر للكويت بالهوية الوطنية؟.. الجوازات توضح وتشترط أمرا مهما

اقرأ أيضا

حساب المواطن - التسجيل
4:00 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

تنبيه مهم بخصوص كلمة المرور لمستفيدي حساب المواطن

طفح جلدي غامض
3:59 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

طفح جلدي غامض يؤدي إلى تضخم القلب ويسبب الوفاة

وزارة التجارة
3:39 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

تحذير من "التجارة" حول موثوقية المتاجر الإلكترونية

برنامج سكني
3:03 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

خطوات الحصول على دعم سكني عاجل غير مسترد من وزارة الإسكان

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

-الجوازات ..
1:02 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. انتهت مدة استبعاده من المملكة هل يمكنه العودة على نفس الكفيل؟

مواقيت الصلاة
1:01 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

الأربعاء 15 جمادى الأولى.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في مكة المكرمة

الاقرار الضريبي - عملة - ريال - محاسب - اله حاسبه - قروض - تعبيرية
12:02 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة الحصول على قرض العمل الحر .. الشروط والإجراءات المطلوبة

أهم 10
11:01 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. إكسبو 2030 بالمملكة والداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطنين أحدهما قتل أخاه

المرور
10:50 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

خطوات التنازل عن ملكية سيارة عبر منصة أبشر 1445 .. الشروط والمستندات

الاسكان - جود الاسكان -0- العقارات
10:00 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. للحصول على مسكن مجانًا.. طريقة التسجيل في منصة جود الإسكان للمطلقات 1445هـ