عاجل.. انتهت مدة استبعاده من المملكة هل يمكنه العودة على نفس الكفيل؟

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تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المتابعين بعد انتهاء مدة الاستبعاد من المملكة وهل بإمكانه العودة أم لا.

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شروط الاستبعاد من المملكة:



قال المستفيد: "انتهت مدة الثلاث سنوات الاستبعاد من المملكة هل يمكن الرجوع للمملكة على نفس الكفيل أم كفيل آخر".وأضافت الجوازات ردا على ذلك: "تنص التعليمات على من خرج ولم يعد يمنع الدخول لمدة ٣ سنوات، وتحسب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة، ويتم الإعتماد على التقويم الهجري".









خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين



في وقت سابق، أتاحت المديرية العامة للجوازات، إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر الكترونيًا توفيراً للوقت والمجهود على المقيمين بالمملكة.ويمكن اتباع خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين عبر منصة أبشر، كما هو موضح أدناه لتمديد التأشيرة إلكترونيا:- الدخول على منصة أبشر وتسجيل الدخول كمستخدم.- ثم اختيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة- أخيرا اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.- يلي ذلك إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بتأشيرة الزيارة.







أيضا يمكن تمديد تأشيرة الزيارة أكثر من مرة، على ألا يتعدى مجموع مدد التمديد 6 أشهر أي ما يعادل 180 يوما، ويستثنى من ذلك أصحاب الجنسية السورية.



تكون فترة التمديد هي نفسها مدة التأشيرة الأساسية.



الشخص الذي يمكنه تقديم طلب تمديد التأشيرة هو صاحب الزيارة فقط.



يمكن تمديد التأشيرة قبل ستة أيام من انتهائها، وبعد ثلاثة أيام من الانتهاء فقط، وبعد تلك المدة لا يمكن التمديد. تفاعلت الجوازات مع سؤال مستفيدة بشأن انتهاء مدة تأشيرة الخروج والعودة الخاصة بالعاملة المنزلية وهي خارج المملكة.









تأشيرة خروج وعودة:

وعليكم السلام، تنص التعليمات على من خرج ولم يعد بمنع الدخول لمدة ٣ سنوات، وتحسب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة، ويتم الإعتماد على التقويم الهجري. سعدنا بتواصلك — الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) November 28, 2023

وقالت المستفيدة: "أنا عندي عاملة سويت لها تأشيرة خروج وعودة وانتهت وهي برا المملكة وجددت التأشيرة من جديد هل أحجز للعامل وأخليه يجي ولا باقي أي شيء ثاني علما بأني جددت الإقامة".وردا على ذلك، أضافت الجوازات: "بإمكانك تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل".