عاجل.. هل الفصل من العمل يؤثر على المستحقات التأمينية؟

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يلزم استيفاء أحد شروط الاستحقاق للدفعة الواحدة.

جاء ذلك في ردمن التأمينات، عبر حسابه في منصة إكس بقوله: "هل يؤثر فصلي على سحب مبلغ اشتراكاتي من التأمينات؟".

وأجابت التأمينات بقولها: "حياك الله يلزم استيفاء أحد شروط الاستحقاق للدفعة الواحدة مرفق لكم توضيح لشروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك/ المشتركة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز".





حياك الله يلزم استيفاء أحد شروط الاستحقاق للدفعة الواحدة مرفق لكم توضيح لشروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك/ المشتركة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز,



نسعد بخدمتك. pic.twitter.com/rReu1PLn9j — العناية بالعملاء (@GosiCare) May 16, 2024

أيضا أوضحت التأمينات، أن التسجيل في الضمان الاجتماعي لا يؤثر على مستحقات المستفيد في نظام التأمينات الاجتماعية".

وأضافت ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابها في منصة "إكس": "وفيما يخص التأثير على الضمان الاجتماعي يمكنك التواصل مع الضمان الاجتماعي للاختصاص وإفادتك".



حياك الله،

التسجيل في الضمان الاجتماعي لا يؤثر على مستحقات المستفيد في نظام التأمينات

الاجتماعية ، وفيما يخص التأثير على الضمان الاجتماعي يمكنك التواصل مع الضمان

الاجتماعي للاختصاص وإفادتك .

نسعد بخدمتك — العناية بالعملاء (@GosiCare) May 20, 2024

المشتركون في نظام التأمينات الاجتماعية



والمشتركون في نظام التأمينات الاجتماعية بصفة إلزامية هم:- العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية، لأداء عمل بصورة رئيسة داخل المملكة مقابل أجر، أيًا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها, ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه.- العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، يخضع لفرع المعاشات، متى ثبت قيام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل.‌- العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.‌- يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العاملين دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.ـ يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين.



