سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بدون خبرة بوزارة الطاقة للدبلوم فأعلى

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أعلنت وزارة الطاقة عن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، "تشمل وظائف لا تشترط خبرة"، للعمل في مدينة الرياض على النحو التالي:





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