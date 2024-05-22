الأربعاء، 14 ذو القعدة 1445 ، 22 مايو 2024

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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بدون خبرة بوزارة الطاقة للدبلوم فأعلى

وزارة الطاقة
وزارة الطاقة
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أعلنت وزارة الطاقة عن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، "تشمل وظائف لا تشترط خبرة"، للعمل في مدينة الرياض على النحو التالي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

1 - خبير جودة.
2 - سكرتير أول.
3 - مسؤول إداري.
4 - سكرتير تنفيذي.
5 - أخصائي عرض.
6 - أخصائي توقيع أول.

المتطلبات

- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- حاصل على شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص مناسب.

التخصصات المناسبة

- الإدارة
- الهندسة
- السكرتارية
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- إدارة المكاتب
- الإدارة المكتبية
- السكرتارية التنفيذية
- أو ما يعادلهم

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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