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عاجل.. هل يمكن نقل ملكية المركبة في موقع المرور.. توضيح مهم بشأن المبايعة

المرور السعودي
المرور
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تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن آلية وطريقة نقل المركبة، ومدى إمكانية نقل الملكية في موقع المرور.

نقل ملكية المركبة والمبايعة

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم .. هل أستطيع نقل ملكية السيارة في موقع المرور أم يلزم الذهاب إلى مبايعة لمكان ما؟".
وأجاب المرور بقوله "وعليكم السلام، بإمكانك إجراء المبايعة بواسطة أقرب معرض سيارات معتمد. سعدنا بتواصلك".


المخالفات التي تحرم من مبادرة التخفيض


كذلك حذرت الإدارة العامة للمرور، من أن ارتكاب بعض المخالفات يؤدي إلى الحرمان من مبادرة تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المرتكبة قبل تاريخ 18 / 04 / 2024م بنسبة (50%) في حال ارتكاب أي من المخالفات التالية:
وتشمل هذه المخالفات- التفحيط.
- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير، محذرة من القيادة تحت تأثيرها.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.
وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.


تخفيض سداد المخالفات المرورية

وبدأت الإدارة العامة للمرور اعتبارًا من 18 إبريل الماضي تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.
وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18 / 4 / 2024م، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%).
ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.

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