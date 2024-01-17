جامعة الملك سعود تعلن آخر موعد لتأجيل الفصل الدراسي الثاني

أ أ

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، أن يوم السبت الموافق 8-7-1445هـ، سيكون آخر موعد للتقديم على طلب تأجيل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1445هـ. اضافة اعلان

وأكد على أن تقديم طلب التأجيل يكون من خلال البوابة الإلكترونية (من هنا) لطلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط والدبلوم المشارك.





تأجيل الدراسة



آلية تأجيل الدراسة



تأجيل القبول



آلية تأجيل القبول



تأجيل الدراسة للفصل الدراسي





الاستثناء للتأجيل في كليات نظام السنة الدراسية



إجراءات تأجيل الدراسة للفصل الدراسي



تنفيذ التأجيل آليًا في هذه الحالة

