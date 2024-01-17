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صحيفة تواصل الالكترونية

جامعة الملك سعود تعلن آخر موعد لتأجيل الفصل الدراسي الثاني

جامعة الملك سعود
جامعة الملك سعود
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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، أن يوم السبت الموافق 8-7-1445هـ، سيكون آخر موعد للتقديم على طلب تأجيل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1445هـ.اضافة اعلان
وأكد على أن تقديم طلب التأجيل يكون من خلال البوابة الإلكترونية (من هنا) لطلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط والدبلوم المشارك.

تأجيل الدراسة 

يكون للطالب الذي اجتاز فصلاً دراسيًا أو أكثر.

آلية تأجيل الدراسة

تعبئة النموذج الخاص بتأجيل الدراسة، من (هنا).
تسليمه للقسم الأكاديمي.

تأجيل القبول

يكون للطالب الذي حصل على الرقم الجامعي ولم يدرس بعد.

آلية تأجيل القبول

تعبئة النموذج الخاص بتأجيل القبول، من (هنا).
تسليمه للقسم الأكاديمي

تأجيل الدراسة للفصل الدراسي

يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل نهاية الأسبوع الأول من بدء الدراسة لعميد الكلية عبر البوابة الإلكترونية على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية.
ولا يجوز لطلاب الكليات التي تطبق نظام السنة التأجيل لسنتين متتاليتين، كما لا يجوز أن تتجاوز مدة التأجيل سنتين غير متتاليتين كحد أقصى طيلة بقائه في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك.


الاستثناء للتأجيل في كليات نظام السنة الدراسية

ويجوز لمجلس الجامعة في حالة الضرورة الاستثناء من ذلك ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج .
ويقوم عميد الكلية باتخاذ القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية وإذا لم يبت عميد الكلية في الطلب خلال الفترة المحددة ينفذ التأجيل آليًا.

إجراءات تأجيل الدراسة للفصل الدراسي

1ـ الدخول من خلال حسابه على بوابة النظام الأكاديمي.
2ـ اختيار رابط حركات أكاديمية ثم تأجيل الدراسة.

تنفيذ التأجيل آليًا في هذه الحالة

يجب على الطالب طلب تأجيل الدراسة قبل نهاية الأسبوع الأول من بدء الدراسة، ويقوم عميد الكلية باتخاذ القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية، وإذا لم يبت عميد الكلية في الطلب خلال الفترة المحددة ينفذ التأجيل آليًا.

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