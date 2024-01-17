جامعة الملك سعود تعلن آخر موعد لتأجيل الفصل الدراسي الثاني

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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، أن يوم السبت
الموافق 8-7-1445هـ، سيكون آخر موعد للتقديم على طلب تأجيل الفصل الدراسي الثاني للعام
الجامعي 1445هـ.
وأكد على أن تقديم طلب التأجيل يكون من خلال البوابة الإلكترونية (من هنا) لطلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط والدبلوم المشارك.
تأجيل الدراسة يكون للطالب الذي اجتاز فصلاً دراسيًا أو أكثر.
آلية تأجيل الدراسةتعبئة النموذج الخاص بتأجيل الدراسة، من (هنا).
تسليمه للقسم الأكاديمي.
تأجيل القبوليكون للطالب الذي حصل على الرقم الجامعي ولم يدرس بعد.
آلية تأجيل القبولتعبئة النموذج الخاص بتأجيل القبول، من (هنا).
تسليمه للقسم الأكاديمي
تأجيل الدراسة للفصل الدراسييجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل نهاية الأسبوع الأول من بدء
الدراسة لعميد الكلية عبر البوابة الإلكترونية على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين
دراسيين متتاليين أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية.
ولا يجوز لطلاب الكليات التي تطبق نظام السنة التأجيل لسنتين متتاليتين، كما لا يجوز أن تتجاوز مدة التأجيل سنتين غير متتاليتين كحد أقصى طيلة بقائه في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك.
ويجوز لمجلس الجامعة في حالة الضرورة الاستثناء من ذلك ولا تحتسب مدة
التأجيل ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج .
الاستثناء للتأجيل في كليات نظام السنة الدراسية
ويقوم عميد الكلية باتخاذ القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية وإذا لم يبت عميد الكلية في الطلب خلال الفترة المحددة ينفذ التأجيل آليًا.
إجراءات تأجيل الدراسة للفصل الدراسي1ـ الدخول من خلال حسابه على بوابة النظام الأكاديمي.
2ـ اختيار رابط حركات أكاديمية ثم تأجيل الدراسة.