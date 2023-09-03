التقديم يبدأ غدًا.. وظائف بالمديرية العامة لحرس الحدود

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أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة من الوظائف وترغب التعاقد عليها وشغلها بعدد من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.
3- حسن السيرة والسلوك.
موعد التقديم:
- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم غد الاثنين بتاريخ 1445/02/19هـ الموافق 2023/09/04م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/21هـ الموافق 2023/09/06م.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا