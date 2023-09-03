التقديم يبدأ غدًا.. وظائف بالمديرية العامة لحرس الحدود

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أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة من الوظائف وترغب التعاقد عليها وشغلها بعدد من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:





الشروط العامة:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:

