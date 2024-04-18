توجيه مهم من الجوازات للمقيمين .. ماذا عن بصمات أفراد الأسرة؟

أ أ

وجهت المديرية العامة للجوازات، المقيمين بالمبادرة في تسجيل بصمات أفراد أسرتك عند بلوغهم عمر 6 سنوات فأكثر.



تسجيل بصمات أفراد الأسرة



عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين:



خدمة تعديل الاسم المترجم:



خطوات تعديل الاسم المترجم



وقالت الجوازات، عبر حسابها في منصة إكس : "أخي المقيم.. بادر بتسجيل بصمات أفراد أسرتك عند عمر 6 سنوات فأكثر".وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, (16667) قراراً إدارياً خلال شهر رمضان 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.كذلك أوضحت المديرية العامة للجوازات تفاصيل خدمة تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم للمنشآت وطلب إعادة طباعتها من خلال بوابة مقيم.وأوضحت الجوازات، عبر حسابها في منصة إكس أن الخدمة تمكن المنشآت من تعديل الاسم المترجم في هوية مقيموطلب إعادة طباعتها من خلال الخطوات التالية:. الدخول لبوابة مقيم. البحث عن مقيم. إضافة رقم الإقامة. عرض ملف المقيم. اختيار خدمات الجوازات. اختيار خدمة تعديل الاسم المترجم