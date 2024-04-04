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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. الجوازات تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك

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الجوازات
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حددت المديرية العامة للجوازات مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ.
وفي التفاصيل أعلنت الجوازات مواعيد العمل في إدارات الجوازات وشعبها في مناطق المملكة ومحافظاتها خلال إجازة عيد الفطر الذي يهل علينا خلال أيام، بمشيئة الله.اضافة اعلان

استقبال الحالات الطارئة 

وأكدت "الجوازات" جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة لإجراء الخدمات التي لا يمكن تنفيذها عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر)، وإمكانية الاستفادة من خدمة تواصل، التي تمكن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

مواعيد العمل في إدارات الجوازات

 وأوضحت أن العمل في شعبة الجوازات بحي الرمال في مدينة الرياض من الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00 طوال أيام الأسبوع، حتى نهاية دوام يوم الإثنين بتاريخ 1445/9/29هـ، وشعبتي جوازات الصيرفي مول، والتحلية مول في محافظة جدة من الساعة 21:00 حتى الساعة 2:00 حتى نهاية دوام يوم الأحد 1445/9/28هـ.
 وبينت أن العمل في بقية إدارات جوازات المناطق والمحافظات خلال شهر رمضان المبارك من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:00 حتى الساعة 15:00، ومن الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 حتى الساعة 14:30 خلال أيام العيد.


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