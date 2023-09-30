الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف متنوعة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في (الجبيل الصناعية، ينبع الصناعية، رأس الخير) على النحو التالي: اضافة اعلان





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