السبت، 15 ربيع الأول 1445 ، 30 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الهيئة-الملكيّة-للجبيل
الهيئة الملكية بالجبيل
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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف متنوعة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في (الجبيل الصناعية، ينبع الصناعية، رأس الخير) على النحو التالي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:


- موظف مشتريات  (عدد 1 - للرجال - الجبيل)
- أخصائي ادارة شبكات  (عدد 1 - للرجال - الجبيل)
- مسؤول قاعدة بيانات  (عدد 2 - للرجال والنساء - ينبع)
- مسؤول السلامة  (عدد 1 - للرجال والنساء - رأس الخير)
- محلل طلبات خدمة  (عدد 1 - للرجال - رأس الخير)
- مشغل معدات  (عدد 3 - للرجال - الجبيل)
- مراقب عمال  (عدد 1 - للرجال - الجبيل)
- سائق سيارة مكافحة حشرات (عدد 1 - للرجال - رأس الخير)
 

المؤهلات المطلوبة:


- الثانوية 
- الدبلوم
- البكالوريوس

الرواتب:


- الرواتب الإجمالية تصل إلى 5,900 ريال حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.

نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل:

برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية، يقوم برنامج التأهيل والإحلال بالدور المراقب لحركة توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية وعمل الإحصاءات والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب النشاط و تزايد تلك النسب بما يتماشى مع رؤية الهيئة الملكية لإدارة المدينة ووضع الآليات والإجراءات التي تسهم بقيام المستثمر بالدور الوطني بتوطين الوظائف وعمل بعض البرامج التدريبية قبل التوظيف بالتنسيق مع الجهات المختصة.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"

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