المرور: 6 أسباب وراء الانحراف المفاجئ للسيارة على الطريق

أ أ

أكدت الإدارة العامة للمرور على أن الانحراف المفاجئ على الطريق يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر، تعرف على مسببات الانحراف المفاجئ للمركبة. اضافة اعلان





6 أسباب لانحراف المركبة



نصائح لقيادة آمنة أثناء هطول الأمطار



أمور تتسبب في انحرف مركبتك بشكل مفاجئ على الطريق1ـ هطول الأمطار الكثيفة2ـ إطارات المركبة غير السليمة أو غير المضغوطة بشكل كاف.3ـ السير بسرعة أعلى من السرعة السموحة.4ـ عدم استخدام الإشارات الضوئية عند تغيير المسار.5ـ عدم أداء الفحص الدوري الشامل للمركبة.6ـ الانشغال عن القيادة.وقد وجهت الإدارة العامة للمرور، نصائح مهمة للوقاية من مخاطر القيادة أثناء هطول الأمطار، لاسيما في ظل الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق.- أشعل مصابيح السيارة في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد مركبتك تحت المطر لمن حولك- دع المركبة تتنفس: افتح النوافذ قليلا حتى لا يتجمع الضباب على النوافذـ قد ببطء: خفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة- تحرك بهدوء: لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة-اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك