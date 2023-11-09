المرور: 6 أسباب وراء الانحراف المفاجئ للسيارة على الطريق

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أكدت الإدارة العامة للمرور على أن الانحراف المفاجئ على الطريق يعرض حياتك
وحياة الآخرين للخطر، تعرف على مسببات الانحراف المفاجئ للمركبة.
أمور تتسبب في انحرف مركبتك بشكل مفاجئ على الطريق
6 أسباب لانحراف المركبة
1ـ هطول الأمطار الكثيفة
2ـ إطارات المركبة غير السليمة أو غير المضغوطة بشكل كاف.
3ـ السير بسرعة أعلى من السرعة السموحة.
4ـ عدم استخدام الإشارات الضوئية عند تغيير المسار.
5ـ عدم أداء الفحص الدوري الشامل للمركبة.
6ـ الانشغال عن القيادة.
نصائح لقيادة آمنة أثناء هطول الأمطاروقد وجهت الإدارة العامة للمرور، نصائح مهمة للوقاية من مخاطر القيادة
أثناء هطول الأمطار، لاسيما في ظل الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق.
- أشعل مصابيح السيارة في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد مركبتك تحت المطر لمن حولك
- دع المركبة تتنفس: افتح النوافذ قليلا حتى لا يتجمع الضباب على النوافذ
ـ قد ببطء: خفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة
- تحرك بهدوء: لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة
-اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك