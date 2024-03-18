أجواء باردة.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على حي الأجاويد جنوب جدة

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت
صباح اليوم الاثنين، كميات غزيرة من الأمطار على حي الأجاويد بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
تساقط
أمطار غزيرة على حي الأجاويد جنوب جدةوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت جدة منذ الأمس
وحتى صباح اليوم لأمطار غزيرة وأجواء باردة مع تقلبات جوية.
امطار حي #الاجاويد جنوب #جدة_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) March 18, 2024
من عمر الزهراني pic.twitter.com/1nlYZzD1QS
أمطار
رعدية وسيول ورياح نشطة وفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
رياح
نشطة وأتربة مثارة وزخات من البردوأضاف
أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد وتؤدي إلى
جريان السيول على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك تشمل الأجزاء الساحلية
منها، مكة المكرمة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الأجزاء الشمالية من
المنطقة الشرقية.
لازالت الامطار مستمره على احياء جنوب #جدة #السنابل #الاجاويد الان🌧🌧 pic.twitter.com/QtgRUc6kk9— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) March 18, 2024
في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة.
انخفاض
في درجات الحرارة على 5 مناطقكما
يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية،
تبوك، الأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.
حي الاجاويد صباح هذا اليوم https://t.co/OinzCh3ShU@al_ajaweed— محمد العطاوي (@ma2010am91) March 18, 2024
#جده_lلان pic.twitter.com/2ZbH2N6iUJ