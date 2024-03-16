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عاجل.. إنذار أحمر لـ 5 صباحًا.. "الأرصاد" يحذر سكان الرياض وهذه المناطق من ضباب وأمطار غزيرة

امطار غزيرة على تبوك
أمطار غزيرة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا لسكان مناطق الرياض والشرقية والقصيم، من حالة مطرية غزيرة مع ضباب وتقلبات جوية حتى الصباح.اضافة اعلان

أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على:
1 – المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة".


2 - منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي والقويعية وعفيف والرين والغاط والزلفي وشقراء وحريملاء ورماح".
3- منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".

أمطار وضباب حتى الخامسة صباحًا

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار  والضباب تستمر حتى الساعة الخامسة صباحًا.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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