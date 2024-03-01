بالفيديو.. الصقيع يتساقط على فيضة السليمانية بالحدود الشمالية

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بالتزامن مع الأجواء الباردة والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت كميات من البرد والصقيع اليوم على فيضة السليمانية بالحدود الشمالية.





الصقيع يتساقط على فيضة السليمانية بالحدود الشمالية





الجمعة ٢٠ شــعــبان ١٤٤٥هـ

1 مارس 2024م

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. pic.twitter.com/ISFtgcttRK 📍الصقيع في فيضة السليمانية بمنطقة #الحدود_الشمالية الجمعة ٢٠ شــعــبان ١٤٤٥هـ1 مارس 2024م March 1, 2024

انخفاض الملموس في درجات الحرارة



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقط الصقيع وتكون بكثافة بفيضة السليمانية بالحدود الشمالية، نتيجة الأجواء الباردة وطقس غير مستقر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الانخفاض الملموس في درجات الحرارة قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل.ولا يستبعد تكوّن الصقيع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.في حين لا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.