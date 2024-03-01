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بالفيديو.. الصقيع يتساقط على فيضة السليمانية بالحدود الشمالية

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الصقيع الشمالي
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بالتزامن مع الأجواء الباردة والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت كميات من البرد والصقيع اليوم على فيضة السليمانية بالحدود الشمالية.اضافة اعلان

الصقيع يتساقط على فيضة السليمانية بالحدود الشمالية

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقط الصقيع وتكون بكثافة بفيضة السليمانية بالحدود الشمالية، نتيجة الأجواء الباردة وطقس غير مستقر.

انخفاض الملموس في درجات الحرارة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الانخفاض الملموس في درجات الحرارة قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل.
 ولا يستبعد تكوّن الصقيع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

 في حين لا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

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