بالفيديو.. الصقيع يتساقط على فيضة السليمانية بالحدود الشمالية

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بالتزامن
مع الأجواء الباردة والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت
كميات من البرد والصقيع اليوم على فيضة السليمانية بالحدود الشمالية.
الصقيع
يتساقط على فيضة السليمانية بالحدود الشمالية وأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقط الصقيع وتكون بكثافة
بفيضة السليمانية بالحدود الشمالية، نتيجة الأجواء الباردة وطقس غير مستقر.
📍الصقيع في فيضة السليمانية بمنطقة #الحدود_الشمالية— طقس (@tqqs) March 1, 2024
الجمعة ٢٠ شــعــبان ١٤٤٥هـ
1 مارس 2024م
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انخفاض
الملموس في درجات الحرارةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الانخفاض
الملموس في درجات الحرارة قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق
الحدود الشمالية، الجوف، حائل.
ولا يستبعد تكوّن الصقيع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.