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120 يومًا على انتهاء المهلة التصحيحية لتطبيق هوية مركبات نقل السيارات
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120 يومًا على انتهاء المهلة التصحيحية لتطبيق هوية مركبات نقل السيارات

120 يومًا على انتهاء المهلة التصحيحية لتطبيق هوية مركبات نقل السيارات

120 يومًا على انتهاء المهلة التصحيحية لتطبيق هوية مركبات نقل السيارات
١١:٤١:١٥ ص، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للنقل على أن الفترة المتبقية للمهلة التصحيحية لبدء تطبيق الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات، ستنتهي بعد 120 يومًا.

تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين

وتهدف الهيئة من خلالها إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل.

كما ستمكن الهوية الجديدة من زيادة تنظيم وحوكمة النشاط ومكافحة التستر فيه، وبما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة هذه الخدمات.

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تفاصيل الهوية الجديدة للمركبات

وقد أعلنت الهيئة عن تفاصيل هذه الهوية في شهر نوفمبر من العام الماضي 2022، والتي تتضمن:

– اللون الموحد.

– العلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات في المملكة.

– استثناء “مدة سنة” للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة.

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اللائحة المنظمة للنشاط

ودعت الهيئة المنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات إلى زيارة موقعها الإلكتروني (tga.gov.sa) والاطلاع على اللائحة المنظمة للنشاط ولتفاصيل أكثر عن ذلك.

وللاستفسارات أو تقديم الملاحظات أتاحت الهيئة إمكانية التواصل المباشر من خلال الرقم الموحد: 19929.

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