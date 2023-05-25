لا غنى عنه في الصيف.. احذر الأمراض التي يتسبب فيها مكيف الهواء

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لا يمكن الاستغناء عن المكيف في فصل الصيف، لأنه هو الحل المثالي لتخفيف شدة الحرارة.

أمراض بسبب مكيف الهواء:

ومع شدة الحاجة إليه، لكن هناك آثار سلبية ناجمة عنه منها:

1-جفاف الجلد والجسم: فالتعرض المستمر لبرودة المكيف يسبب جفاف في البشرة والجلد، ويقلل من الشعور بالعطش وبالتالي عدم الحاجة إلى شرب الماء، إضافة إلى أن الغبار الذي يخرج مع هواء المكيف يمكن أن يسبب حساسية الجلد وتشققه.

2- الشعور بالتعب والإعياء: حيث التعرض المستمر للهواء البارد يؤدي إلى تهيج الغشاء المخاطي بالأنف وصعوبة في التنفس.

3- آلام الرأس: يؤدي المكيف إلى الشعور بآلام في الرأس وصداع شديد في حالة الاستمرار في تشغيله لفترة طويلة، وذلك نتيجة عدم التعرض إلى الهواء الطبيعي النقي.

4- آلام العظام والمفاصل: يمكن أن يؤدي التعرض المستمر للمكيف إلى آلام في مختلف مناطق الجسم، ومن ضمنها آلام الظهر والبطن وغيرها، وذلك نتيجة الإصابة ببرد في العظام.

5- زيادة مضاعفات الأمراض المزمنة: عند المعاناة من مرض مزمن، فإن التكييف يمكن أن يعزز آثاره، مثل:

-التهابات المفاصل والأعصاب.

– أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، مثل: الالتهاب الرئوي المزمن.

6- أمراض الجهاز التنفسي: يتسبب تغير درجة حرارة الغرفة ما بين الحرارة والبرودة في الإصابة بالحساسية، ويمكن أن يؤدي إلى نزلة البرد والكحة وسيلان الأنف، وغيرها.

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