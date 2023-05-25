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6 نصائح سلوكية لوقاية الطفل من “زيادة الوزن”
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6 نصائح سلوكية لوقاية الطفل من “زيادة الوزن”

6 نصائح سلوكية لوقاية الطفل من “زيادة الوزن”

6 نصائح سلوكية لوقاية الطفل من “زيادة الوزن”
٠٩:٣٧:٥٥ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يحذر الأطباء من خطورة السمنة وزيادة الوزن لدى الأطفال الصغار، والتي قد تتسبب في أمراض صحية ونفسية للطفل.

وفي هذا السياق، وجه د. عبدالله الشهري استشاري الجراحة العامة وجراحة الصدر والمناظير للأطفال، نصائح مهمة للوقاية من مشاكل السمنة لدى الأطفال.

وقال الشهري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إلى أنه يمكن الوقاية من السمنة لدى الأطفال الصغار من خلال النصائح التالية:

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 نصائح لوقاية الطفل من السمنة

1- عدم استخدام طريقة المكافأة والعقاب بالطعام.

2- عدم شرب المشروبات المُحلاة والمشروبات الغازية، لأنها عالية في السعرات الحرارية.

3- الحرص على عدم تناول الطفل لوجباته أمام التلفاز أو الألعاب الإلكترونية أو الهواتف والأجهزة  الذكية.

4- عدم السماح لأحد بانتقاد وزن الطفل أبدا.

5- تنظيم وجبات الطفل كمواعيد وكميّات ويمكن الاستعانة بأخصائي تغذية

6- تشجيع الطفل على اللعب في الخارج لرفع مستوى حركة الطفل

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الكلمات الدلالية:
الأطفال السمنة الطفل الوقاية من السمنة

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