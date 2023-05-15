الأقوى في 2023.. زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية

تواصل – وكالات:

ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر الساحل الشرقي لمدينة دونغهيه الكورية اليوم الاثنين.

عمق الزلزال 32 كيلومترًا

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية أن الزلازل وقع في المياه على بعد 59 كيلومترًا شمال شرقي دونغهيه، التي تبعد 182 كيلومترا شرقي سيئول، في الساعة 6:27 صباحًا، ويقدر عمق مركز الزلزال بحوالي 32 كيلومترًا.

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لا خسائر أو أضرار للزلزال

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

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أقوى زلزال يضرب كوريا في 2023

ويعد هذا هو أقوى زلزال يضرب شبه الجزيرة الكورية حتى الآن خلال هذا العام. وقد أبلغت كوريا الجنوبية منذ شهر يناير الماضي عن 44 زلزالاً بقوة درجتيْن أو أعلى، بما في ذلك سبعة زلازل بأكثر من ثلاث درجات.

ومع شعور المناطق الساحلية الشرقية القريبة من مركز الزلزال بتأثيرات الزلزال الأخير، حثت هيئة الأرصاد الجوية الكورية السكان على توخي الحذر.

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