43 منتجاً توعويًا.. جمعية المودة تطلق حملة “استثمر في الأسرة”

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، حملة “استثمر في الأسرة”، بالتزامن مع اليوم الدولي للأسرة الذي يوافق 15 مايو من كل عام.

أهم أهداف الحملة

وأوضح مدير الجمعية محمد آل رضي، أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على مفهوم الاستثمار في الأسرة وعوائد ذلك على العلاقة الزوجية والعلاقة مع الأبناء وأثره في حاضرهم كأسرة ومستقبل الأبناء، من خلال صقل هوياتهم وتوجهاتهم في الحياة.

4 محاور رئيسية

وأشار إلى أن الحملة تقوم على أربعة محاور رئيسة تتمثل في: استثمار الوقت والجهد، وترتيب الأولويات والاستثمار في التربية السليمة للأبناء، وغرس القيم، مبينًا أن الحملة تخاطب كل فئة من الفئات المستهدفة، بما لديها من معارف وخبرات، إضافة إلى حث المرأة على استثمار الوقت والجهد في التربية السليمة وغرس القيم في الأبناء وتخصيص وقت لقضائه مع شريك الحياة.

43 منتج توعوي

وستقدم الحملة 43 منتجًا توعويًا، إلى جانب مشاركة المنظمة العالمية للأسرة والمنظمة العربية للأسرة والعديد من الشراكات الإقليمية من المنظمات الأسرية الإقليمية والعالمية في نشر المواد الإعلامية للحملة، بالإضافة إلى ترويج الحملة عبر الإعلانات وشاشات الطرق، للوصول إلى 4 ملايين أسرة.

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