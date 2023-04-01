7 نصائح للمحافظة على الوزن خلال رمضان.. ابتعد عن هذه المنتجات

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ما بين زيادة الوزن وخسارته في شهر رمضان، يحار العديد من الناس، ويبحثون عن الحلول المثلي، لضبط الوزن، خلال تغير المواعيد والوجبات أثناء الشهر المبارك.

الأطعمة الغنية بالدهون

وربما يميل بعض الأشخاص إلى زيادة الوزن خلال شهر رمضان المبارك، ويمكن أن يعود ذلك لأسباب مختلفة مثل تناول الأطعمة الغنية بالدهون وانخفاض مستوى النشاط وبعض المشكلات الصحية، حسب “روسيا اليوم”.

في حين يمكن خلال هذه الفترة، إدارة النظام الغذائي، للحيلولة دون اكتساب المزيد من الوزن الزائد، أو حتى خسارة كيلوجرامات من وزن الجسم خلال فترة الصيام.

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وفيما يلي نصائح وتحذيرات لضبط الوزن:

1- احذر العصائر المعلبة

لاحتواءها على نسب عالية من السكر، وقليل من العناصر الغذائية، لذا من الأفضل اختيار العصير الطازج لأنه يحتوي على الكمية المناسبة من التغذية والسكر والألياف التي تساعد في تحسين التمثيل الغذائي في الجسم.

2- شرب الماء

بلا شك، فإن شرب الماء يساعد على تحسين الدولة الدموية وعملية الهضم، كما أنه يساعد في الحفاظ على التوازن في الجسم، ما يقلل من تدفق الأحماض في الجسم بسبب صيام النهار.

3- مارسة الرياضة

يجب الحفاظ على وقت محدد للتمرين يوميا، وليكن المشي لمدة نصف ساعة، أو الجري لمدة 15 دقيقة، لتحسين الصحة العامة.

4- اختيار الوجبات

ويتضمن تناول الأطعمة الصحية مثل منتجات الألبان قليلة الدسم واللحوم الخالية من الدهون والخضروات الطازجة والدقيق متعدد الحبوب.

5- طريقة طهو الطعام

وهي نقطة مهمة جدا، وتتحقق بالاعتماد على المنتجات الطبيعية، والامتناع عن تناول المقليات والخبز بكميات كبيرة.

6- تحديد الكميات

كما أمرنا الدين الحنيف بالاقتصاد في كل شيء، ومن باب أولى الطعام، فيجب تحديد كميات الوجبات، لتحقيق التوازن الغذائي والصحي.

7- تنظيم الوجبات

ويقصد به ترتيب الأطباق، كأن تبدأ الإفطار بالفواكه أو السلطات أو الحساء، وهذا سؤدي إلى الشعور بالشبع، وبالتالي تناول كميات أقل من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، ما يؤدي إلى تقلص دهون البطن.