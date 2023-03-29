هاشتاق “٧ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اجعل لنا نصيبًا في سعة الأرزاق”

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تصدر هاشتاق “٧ رمضان” الترند في المملكة، صباح اليوم الأربعاء، في يوم جديد من أيام الشهر الفضيل.

وكما هو معتاد، اختار مغردون العديد من الأدعية ودعوا الله بها، آملين في الاستجابة لهم خاصة وأن رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة.

سعة الأرزاق

وقال أحد المغردين: “اللهم اجعلني من الذين تُدَبَّر فرحتهم في السماء الآن وأمانيهم أوشكت أن تكون، اللهم اجعل لي نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات”.

وأضاف: “اللهم أَخرجني من حَولي إلى حَولك ومن تدبيري إلى تدبيرك ومن ضعفي إلى قوتك”.

وتابع مغرد: “اللهم الإجابة لكل ماندعوك به، اللهم أرح قلوبنا براحة تغنينا عن كل شيء”.

وواصل قائلاً: ‘اللهم بشائر خير تزهر القلب وتوهجه، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وأسعد قلوبنا واجبر خواطرنا”.

واستكمل: “اللهم بشرنا بكل ما يسرنا يا أرحم الراحمين، حقق لنا ما في أنفسنا، وأسعد قلوبنا وأرح بالنا وفكرنا من كل ضيق”.

العشر الأوائل

بدوره، قال مغرد ثالث: “اللّهُمَّ إنِّا نسألُكَ فيهِ مايُرضيكَ، وَنعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤذيكَ’.

وأضاف: “نسألُكَ التَّوفيقَ فيهِ لِأَنْ نطيعَكَ وَلا نعْصِيَكَ، وَنَبِّهْنا فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ يا رَحيماً بِعبادِهِ المُؤمنينَ”.

بدوره، تابع مغرد رابع قائلا: “يا رب لا تنقضي العشر الأوائل إلا وقد فرجت همومنا، وغفرت ذنوبنا، وجبرت قلوبنا وشفيت مرضانا ورحمت أمواتنا وأموات المسلمين.. اللهم آمين”.

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