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توضيح عاجل من “تقويم التعليم” بشأن تصحيح اختبار الرخصة المهنية للمعلمين
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توضيح عاجل من “تقويم التعليم” بشأن تصحيح اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

توضيح عاجل من “تقويم التعليم” بشأن تصحيح اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

توضيح عاجل من “تقويم التعليم” بشأن تصحيح اختبار الرخصة المهنية للمعلمين
٠٣:٣٩:٣٤ م، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة تقويم التعليم أن تصحيح اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات هو في إطار نظام الـ”محكي المرجع”.

بدء إرسال نتائج اختبارات الرخصة المهنية

في الوقت نفسه، أعلنت مدونة “الميدان التعليمي، عن بدء إرسال نتائج اختبارات الرخصة المهنية “القسم التخصصي” للمعلمين والمعلمات.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت أن اليوم سيتم إرسال نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي.

مواعيد تهمك عن نتائج اختبار الرخصة

وكشف حساب العناية بالمستفيدين أن نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي من المقرر أن يكون اليوم الأحد 26 مارس 2023م.

وأكد أن نتائج اختبار الرخصة المهنية “التخصصي، سيتم إرسالها عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملف المستفيد، وستتاح على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية يوم الاثنين 27 مارس 2023م”.

إرسال النتائج عبر الرسائل النصية

وأضاف أنه سيتم إرسال النتائج عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملف المستفيد.

وأشار إلى أن نتائج اختبار الرخصة المهنية، ستتاح على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية يوم الاثنين 27 مارس 2023م.

عدد مرات دخول اختبار الرخصة المهنية

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم مع سؤال أحد المستفيدين بخصوص عدد مرات دخول اختبار الرخصة المهنية.

وقال الحساب عبر “تويتر”، إنه يمكن تكرار دخول الاختبار خمس مرات، كما يمكن دخول الاختبار للمرة السادسة بعد مرور ثلاثة أعوام من أول اختبار.

إعلان نتيجة الاختبارات

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة عن موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية، قائلة إنه من المقرر إعلانها بعد تأدية الاختبار خلال فترة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أيام عمل.

وأوضحت الهيئة أن نتائج الاختبارات الورقية تُعلن بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار.

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