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“اليورو يسجل 4.05 “.. استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

“اليورو يسجل 4.05 “.. استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

“اليورو يسجل 4.05 “.. استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
٠٢:٤٠:١٥ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد، 26 من مارس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.05 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

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درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.98

دينار كويتي 12.29

ريال عماني 9.78

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ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.59

فرنك سويسري 4.08

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