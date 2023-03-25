تعليم جدة: تعليق الحضور والدراسة عن بعد غداً

تواصل – فريق التحرير:

قررت إدارة تعليم جدة، اليوم السبت، تعليق الدراسة الحضورية، في جميع المدارس، ليوم غد الأحد الموافق 26 من مارس الجاري.

بيان تعليم جدة

وذكر الحساب الرسمي لتعليم جدة عبر تويتر أنه: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصاً على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأحد4 /9 / 1444 هـ لتكون (عن بُعد) عبر ‎منصة_مدرستي ( بمدارس محافظة خليص ) لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب التعليم بخليص.

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تقرير الأرصاد

وفي 14 من مارس الجاري، أعلنت الإدارات التعليمية بعدد من مناطق المملكة، تعليق الدراسة الحضورية، والاكتفاء بالدراسة عن بعد، على ضوء تقارير المركز الوطني للأرصاد بشأن الأحوال الجوية.

تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم تبوك

كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، تعليق الدراسة الحضورية بجميع مدارس منطقة تبوك ومحافظاتها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً -عن بعد-، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، عبر منصة “مدرستي”.