السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
جامعة أم القرى تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا
تدشين برنامج هدية خادم الحرمين للتمور لدول أفريقيا
المملكة تدين قرار سلطات الاحتلال بنشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية بفلسطين
بيان الأرصاد يُعلق الدراسة الحضورية في “القنفدة”.. غدًا
تعليم جدة: تعليق الحضور والدراسة عن بعد غداً
تعليق الحضور بمدارس العاصمة المقدسة والجموم وبحرة .. غدًا

الرئيسية

 /

محليات

 /

تعليم جدة: تعليق الحضور والدراسة عن بعد غداً

تعليم جدة: تعليق الحضور والدراسة عن بعد غداً

تعليم جدة: تعليق الحضور والدراسة عن بعد غداً
٠٩:٥٤:٥٨ م، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قررت إدارة تعليم جدة، اليوم السبت، تعليق الدراسة الحضورية، في جميع المدارس، ليوم غد الأحد الموافق 26 من مارس الجاري.

بيان تعليم جدة

وذكر الحساب الرسمي لتعليم جدة عبر تويتر أنه: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصاً على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأحد4 /9 / 1444 هـ لتكون (عن بُعد) عبر ‎منصة_مدرستي ( بمدارس محافظة خليص ) لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب التعليم بخليص.

اقرأ أيضا:

أهم 10.. السيول تواصل تعليق الدراسة وظاهرة كونية غريبة في الطائف

تقرير الأرصاد

وفي 14 من مارس الجاري، أعلنت الإدارات التعليمية بعدد من مناطق المملكة، تعليق الدراسة الحضورية، والاكتفاء بالدراسة عن بعد، على ضوء تقارير المركز الوطني للأرصاد بشأن الأحوال الجوية.

تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم تبوك

كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، تعليق الدراسة الحضورية بجميع مدارس منطقة تبوك ومحافظاتها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً -عن بعد-، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، عبر منصة “مدرستي”.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم تعليق الدراسة تعليم جدة توقعات الأرصاد منصة مدرستي

مواد ذات صلة

المزيد
العيد الأحد في مصر ولبنان والإمارات وفلسطين

العيد الأحد في مصر ولبنان والإمارات وفلسطين

١١:٤١ م، الجمعة، ١٧ أغسطس ٢٠١٢
«خادم الحرمين» يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخة بدرية الصباح

«خادم الحرمين» يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخة بدرية الصباح

٠٥:٢٤ م، الأربعاء، ٢٥ أغسطس ٢٠٢١
انطلاق رحلات قطار ركاب “الرياض – الخرج”.. قريباً

انطلاق رحلات قطار ركاب “الرياض – الخرج”.. قريباً

٠٣:٢٨ م، الثلاثاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٣
20 مشروعاً في الزراعة المائية خلال عام

20 مشروعاً في الزراعة المائية خلال عام

٠٥:٤١ م، الخميس، ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *