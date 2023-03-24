بالفيديو.. الجرذان تحتل باريس وتزاحم البشر

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، عبر “تويتر”، عددا كبيرا من الجرذان، حول أكياس القمامة المتراكمة في أحد الشوارع، وساهم إضراب عمال النظافة في باريس، في امتلاء الشوارع بأكوام القمامة.

مظاهرات فرنسا

وتشهد العاصمة الفرنسية، منذ أسابيع، مظاهرات وإضرابات حاشدة، احتجاجا على إقرار قانون التقاعد، حيث احتلت الجرذان شوارع باريس، واشتكى أحد سكان العاصمة، في لقاء مع الإذاعة الفرنسية: من أن المدينة أصبحت ملجأ للحشرات والجرذان.

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حملة نظافة

عمدت بلدية باريس إلى إغلاق حديقتين عامتين بهدف القضاء على الجرذان التي تستوطنها، على أن يشمل هذا الإجراء في وقت لاحق مرافق عامة أخرى، بينها ساحة “شان دي مارس” المجاورة لبرج إيفل الشهير.

وكشفت السلطات المحلية أيضا عن حملة لتنظيف الشوارع القذرة والعمل على رفع القمامة يوميا، ونشر حاويات نفايات يصعب على الجرذان التسلل إليها،

2 مليون في نيويورك

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع متداول من نيويورك لجرذ ضخم يتجول فوق أحد الركاب النائمين، في أحد قطارات مترو الأنفاق.

رغم محاولات المدينة القضاء على الجرذان خلال 80 عاما ودفعهم أموال طائلة إلا أن عددها في تزايد حتى وصلت إلى 2 مليون جرذ وهي تحمل لقب (أسوأ مدينة جرذان في العالم).