قبل رمضان.. “الصحة” تكشف عن 3 خطوات للتغلب على الأعراض الانسحابية لـ “الكافيين”

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة “إنفوجرافًا” عن كيفية التغلب – بطريقة صحيحة – على الأعراض الانسحابية لـ “الكافيين”، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة: “قد يكون تقليل الكافيين مهمة صعبة ببينما قطعها بشكل مفاجئ قد يعرضك لصداع الانسحاب الذي من الممكن أن يستمر لبضعة أيام”.

3 خطوات

وتابعت: لذلك نوصي بالقيام بالخطوات التالية بشكل تدريجي:

1 – تقليل استهلاك الكافيين إلى نصف كوب يوميًا قبل شهر رمضان.

2- استهلك أقل من 5 مشروبات أسبوعيًا تحتوي على الكافيين.

3- بمجرد الوصول لهذا المستوى من الاستهلاك، ستكون إزالة الكافيين من النظام الغذائي مريحة.

تحذير من مخاطر الكافيين

في وقت سابق، حذرت وزارة الصحة، من المخاطر الصحية لزيادة جرعة الكافيين على صحة المتلقي، مؤكدة على تسببها بالعديد من الأمراض والأعراض المقلقة.

وقال حساب “عش بصحة” التابع للوزارة على تويتر: “قد تسبب زيادة جرعة الكافيين ألم الصدر والصداع وصعوبة التنفس.. اشرب قهوتك بس لا تكثر”.

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