لهذه الأسباب الطبية.. احذر النوم مع القطط والكلاب

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كشفت دراسة حديثة عن أن اقتناء حيوان أليف في المنزل مثل القطط والكلاب قد يسبب الأرق ومتاعب في النوم.

واعتمدت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة لينكولن التذكارية بالولايات المتحدة على بيانات المركز الوطني الأمريكي لدراسات الصحة والتغذية، والتي تم جمعها خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2006.

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عوامل النوم

ونظر الباحثون في الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية “هيومن أنيمال إنتراكشن” في عوامل النوم بما في ذلك:

-الشعور بعدم الارتياح.

-عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم.

-استغراق وقت أطول من 15 دقيقة للنوم.

-نوم أقل من ست ساعات في الليلة في المتوسط.

وتوصل الباحثون إلى أن أصحاب الكلاب كانوا أكثر عرضة للإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم واضطرابات النوم الأخرى.

ووجدت الدراسة أن نسبة أكبر تحتاج إلى دواء للنوم والاستيقاظ من الشعور بعدم الارتياح.

في المقابل، كان أصحاب القطط أكثر عرضة للشخير وارتعاش الساق. كما أنهم كانوا أكثر عرضة لمشاكل النوم والاستمرار في النوم.

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الحيوانات الأليفة تسبب الأرق

وقالت رئيس فريق الدراسة لورين ويسنيسكي استاذ الصحة العامة بالجامعة، إن “الدراسات السابقة الخاصة بالعلاقة بين اقتناء الحيوانات الأليفة وجودة النوم جاءت بنتائج متباينة”.

وأوضحت في تصريحات إلى الموقع الإلكتروني “ميديكال إكسبريس” المتخصص في الأبحاث الطبية أنه “من ناحية، ربما تكون القطط والكلاب مفيدة لتعزيز القدرة على النوم بسبب الدعم الاجتماعي الذي تقدمه..

كما أنها تبعث شعورًا بالأمن والرفقة الجيدة لدى الشخص الذي يقتنيها مما يقلل من الناحية الافتراضية الاضطراب والقلق والاكتئاب، غير أنه من ناحية أخرى، فإن الحيوانات الأليفة تقلق نوم الشخص الذي يقتنيها”.

وتقول الباحثة إنه من الممكن اجراء مزيد من الدراسات للتوعية بشأن مخاطر النوم برفقة الحيوانات الأليفة وطرح حلول محتملة لهذه المشكلة، مثل تصنيع أماكن مخصصة لنوم الحيوانات في المنزل أو منع دخولها إلى غرف النوم في ساعات الليل.