“يوم السعادة” يتصدر التريند .. ومغردون: “افرح لأنك تستطيع الشعور والتفكير”

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تصدرت هاشتاقات “يوم السعادة العالمي” و”اليوم العالمي للسعادة” التريند في المملكة صباح اليوم، بالتزامن مع يوم 20 مارس والذي تم تخصيصه ليوم السعادة.

وقالت مغردة: “لا تنسى أن تفرح بحياتك، أفرح بأنك تحيا وتتحرك وتفكر وتشعر وتنجح وحتى إن فشلت، افرح بأنك تستطيع أن تقوم ثانية وتبدأ من جديد”.

مغردون يعبرون عن سعادتهم

وأضاف آخر: “السعادة والفلاح مرتبط بصفاء نيتك عن الغيبة والنميمة والحسد والكره والبغضاء والخيانة وسلامة داخلك منها، تمنى دائمًا الخير للجميع، وجعل منهج حياتك هو (السلام من الشرور)”.

وتابع ثالث قائلا: “نفذت ولاية يوتا في أمريكا نظام إجازة نهاية الأسبوع بمعدل ٣ أيام بدلاً من يومين، ما أدى إلى انخفاض معدل الغياب وزيادة الإنتاجية، وساعد الموظفين من قضاء وقت اجتماعي، وحسن من الصحة العقلية، وخلق بيئة عمل للموظفين يشعرون بالسعادة، والرضا على أداءهم في العمل”.

احتفال العالم بيوم السعادة

ويحتفل العالم بيوم السعادة العالمي، الذي يتم الاحتفال به تأكيدًا على حق الجميع في الوصول إلى السعادة والرضا، والذي يحل بالتزامن مع بداية حلول فصل الربيع.

واختار الفيلسوف والمستشار الخاص للأمم المتحدة، جايمي ليان، هذا اليوم ليتم الاحتفال به بيوم السعادة كونه يوافق بداية الربيع تقريبا.

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